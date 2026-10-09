Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Sezonun 6.haftasında Göztepe Spor Kulübü, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Dev karşılaşma 10 Ekim Cumartesi günü saat 18:00’da Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda oynanacak. Büyük mücadele TBF TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzmir temsilcisi, üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolarken namağlup yoluna devam ediyor. Başantrenör Nehir Berk yönetiminde İzmir’in Gardiyanları, 5’te 5 istiyor.

Isaiah Washington formda!

Türkiye Basketbol Ligi 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir temsilcisi, dört galibiyet elde etti. Takımın oyun kurucusu Isaiah Washington, 28 sayı, 13 ribaund, 7 asistle maçın kahramanı oldu. Amerikalı oyun kurucu, üst düzey performansıyla göz kamaştırırken takımının skor yükünü taşıyor. TBL’de 20 sayı ortalamayla mücadele eden Washington, liderlik sıralamasında 4.sırada yer alıyor. Kaptan Fatih Cantitiz, sakatlıktan sonra sahalara geri dönerken takımına önemli katkı veriyor. Göztepe’de Jamari Traylor, 8 ribund ortalamasıyla dikkat çekiyor.

İzmir’in Gardiyanları Ankara deplasmanında

İzmir’in Gardiyanları, zorlu Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, en son oynadığı müsabakada evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 78-67’lik skorla mağlup ederken Ankaragücü ise Ormanspor’u 91-84 mağlup etti. Göztepe, başantrenör Nehir Berk yönetiminde son hazırlıklarını tamamlıyor.