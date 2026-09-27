Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında dosya hareketlendi. Soruşturma makamları, daha önce adli kontrol tedbiri uygulayarak yurt dışına çıkış yasağı koyduğu Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel için bu kez yakalama kararı verilmesini kararlaştırdı.

MASAK'a talimat verilmişti

Soruşturmayı yürüten savcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği talimatla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ait tüm mali verilerin incelemeye alınmasını istemişti. İnceleme dahilinde söz konusu yöneticilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para trafiğinin ham veri olarak başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.

Tutuklu sayısı 45'e yükseldi

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreçte aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Son olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'unun daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 45'e ulaştı.