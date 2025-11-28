Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Kasım Cuma günü için yurt genelinde hava durumunu açıkladı. Rapora göre Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege, Bursa ve Manisa çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade edildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

MGM, Kıyı Ege’nin yanı sıra Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesinin görülebileceği belirtildi.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar görülecek. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir’de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: 18°C, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Çanakkale: 20°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar, yer yer kuvvetli

Edirne: 16°C, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak

İstanbul: 19°C, Avrupa yakasında aralıklı sağanak

Ege: Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İzmir: 21°C, aralıklı ve yerel sağanak, yer yer kuvvetli

Muğla: 15°C, aralıklı gök gürültülü sağanak yağış

Denizli: 20°C, parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 17°C, parçalı bulutlu

Akdeniz: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimlerinin iç bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşabilecek.

Antalya: 22°C, aralıklı sağanak yağışlı

Adana: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: 17°C

Eskişehir: 17°C

Konya: 15°C

Karadeniz Bölgesi: Hem batı hem de orta-doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Samsun: 23°C

Trabzon: 20°C

Rize: 19°C

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.

Erzurum: 10°C

Kars: 11°C

Malatya: 7°C

Diyarbakır: 15°C

Gaziantep: 18°C