TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona güçlü bir başlangıç yapan Aliağa FK, ligin 5. haftasında Tokat deplasmanında sahaya çıkıyor. Erbaa İlçe Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma yarın saat 15.00’te başlayacak. Müsabakada Sakarya bölgesi hakemlerinden Levent Gümüşdere düdük çalacak. Zorlu randevu öncesinde hafta boyunca hazırlıklarını yüksek tempoda sürdüren İzmir ekibi, sahada taktik disiplinden taviz vermeden sonuca gitmeyi amaçlıyor.

Kritik randevuda iki takımın da gözü galibiyette

Zorlu mücadele öncesinde Aliağa FK, geride kalan 4 haftada elde ettiği 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Erbaaspor ise topladığı 7 puanla 6. basamakta bulunuyor. Zirve takibini kayıpsız sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, son haftalarda çıkışa geçen Tokat ekibi ise taraftarı önünde üst üste üçüncü galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşmada, iki taraf da orta saha üstünlüğünü eline alarak maça ağırlığını koymak istiyor.