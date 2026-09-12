2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, sezonun ikinci haftasında deplasmanda Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, ilk hafta sahasında İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 mağlup olarak lige puansız başladı. Menemen FK, zorlu deplasmanda sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak hem moral bulmak hem de sezonun ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor.

Sezon öncesinde yönetim konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle kadro yapılanmasında sıkıntılar yaşayan Menemen temsilcisi, transfer döneminde istediği hamleleri gerçekleştiremedi. Birçok futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, mevcut kadrosuyla yeni sezona hazırlanmak durumunda kaldı. İlk maçta alınan mağlubiyetin ardından gözler Muşspor karşılaşmasına çevrildi. Menemen FK Teknik Direktörü Tolga Doğantez, takımının zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğine inandığını belirtti. Teknik heyet, ilk haftada yapılan hataların tekrarlanmaması ve takımın mücadele gücünün sahaya daha iyi yansıtılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ev sahibi Muşspor ise ilk hafta deplasmanda Erbaaspor ile 4-4 berabere kaldı. Bol gollü karşılaşmanın ardından sahasında Menemen FK'yı ağırlayacak olan Muşspor da galibiyet hedefliyor. Batman Şehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Berat Can Taşkesen yönetecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi. Menemen FK, zorlu deplasmanda alacağı puan veya puanlarla kötü başlangıcı telafi etmeyi amaçlıyor.