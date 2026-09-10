Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı boyunca izlediği para politikasıyla ekonomi gündemindeki belirleyici rolünü sürdürüyor.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının ardından açıklanan kararlar, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele doğrultusunda başlattığı sıkı para politikasından kısa vadede taviz vermeyeceğini işaret ediyor.

Alınan kararların ardından piyasalar, yeni döneme dair risk ve beklenti hesaplarını tekrar yapmaya başladı. Finans çevrelerinde ve iş dünyasında faiz oranlarının izleyeceği patika, döviz kurlarındaki seyir ve enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki dönemin yol haritası netleşiyor.

Faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37'de sabit tuttu.

Geçtiğimiz ay ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayındaki son toplantısında beklentilere paralel olarak faiz kararını 37'de sabit tutmuştu.

Beklentiler ne yöndeydi?

10 Eylül Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu öncesinde AA Finans'ın 25 ekonomistle yaptığı anket sonuçlanmıştı.

Katılımcıların 24'ü politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörürken, yalnızca bir ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36'ya çekileceğini tahmin etmişti. Ekonomistlerin yıl sonuna dair politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 35 olarak hesaplanmıştı.

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