Proje, sıfır atık ilkesiyle sürdürülebilir moda ve deniz ekosistemi korunmasını hedefliyor. Denizden çıkarılan ağlar öncelikle temizlenerek granül haline getiriliyor. Ardından İkitelli'deki üretim tesisine nakledilen ham madde, kalıplara dökülerek çerçeve şekline getiriliyor. Çerçevelerin saplarına ise mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz gibi deniz canlıları motifleri ile ağların çıkarıldığı bölgelerin koordinat bilgileri işleniyor. Camlar takıldıktan sonra gözlükler son halini alıyor.

Üretilen gözlükler, gelecek ay proje için hazırlanacak internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Elde edilecek gelir, derneğin yeni çevre projelerinde kullanılacak.

DYKD Başkanı Volkan Narcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalet ağların çıkarılmasının riskli ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirtti. "Denizin ortasında ağların yerini bilmiyoruz, ihbarlar doğrultusunda dalış yaparak buluyoruz" diyen Narcı, bu ağların deniz dibinde yüzlerce yıl kalarak milyonlarca canlıya zarar verdiğini vurguladı.

Narcı, projenin ticari olmanın ötesinde bir misyon taşıdığını ifade ederek, "Bir hayalle yola çıktık. Herkesin doğaya bizim bakış açımızla bakmasını istiyoruz. Hayalet ağları çıkarıp yeni bir kaynak yaratarak ekosisteme zararlarını bertaraf ettik" dedi. Dünyada benzer örnekler olduğunu ancak Türkiye'de sıfır atık kapsamında ilk kez gerçekleştirdiklerini ekledi.