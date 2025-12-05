Son Mühür - Son aylarda Türkiye genelinde bozuk paralar gündemde öne çıktı. Fırınlardan pastanelere, dolmuş ve minibüs şoförlerinden bakkal ve büfelere kadar birçok esnaf, müşterilerinden bozuk para talep etmeye başladı. Kasadaki küçük paraların hızla tükenmesi üzerine bazı işletmeler, “bozuk parayla ödeme yapanlara indirim” gibi küçük kampanyalar düzenleyerek müşterileri bozuk para getirmeye teşvik ediyor. Özellikle ulaşım ve gıda sektöründeki esnaf, günlük işlemlerde bozuk para sirkülasyonunun önemine dikkat çekerken, sosyal medyada da benzer şikayetler artmış durumda. Peki gerçekten piyasada bozuk para sıkıntısı var mı? 2009’da Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasının kaldırılmasıyla madeni paralar tamamen TL cinsinden basılmaya başlandı. O tarihten bugüne kadar toplam 13 milyar 588 milyon 944 bin 976 liralık madeni para tedavüle sunuldu ve büyük çoğunluğu hâlâ piyasada dolaşımda bulunuyor.

Mevcut arz yeterli seviyede

Uzmanlar, Darphane’nin son dönemde madeni para basımında kısa süreli bir duraksama yaşamasının, piyasadaki mevcut arzın yeterli seviyeye ulaşmış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Emisyon oranlarının yüksek seyretmesi, yeni madeni para basımına duyulan ihtiyacı azaltırken, Darphane’nin üretimi geçici olarak durdurduğu ifade edildi. Ekonomistler, bunun teknik ve geçici bir planlama süreci olduğunu vurgulayarak, panik yaratacak bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Uzmanlar ne diyor? Darphane’nin yaklaşık iki aylık üretim molasına rağmen, uzmanlar kısa vadede bozuk para sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini belirtiyor. Halihazırda tedavülde bulunan milyarlarca liralık madeni para, perakende işlemlerdeki talebi karşılamaya devam ediyor.