ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, Başkan Trump talimatıyla Karayip Denizi’nde yasaklı madde kaçakçılığı yaptığı iddia edilen ve “terör örgütü” olarak gösterilen Tren de Aragua bağlantılı bir tekneye gece düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Hegseth, saldırının uluslararası sularda gerçekleştirildiğini ve hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirtti

Hegseth’in açıklaması: “Narco-teröristlere El Kaide muamelesi”

Hegseth paylaşımında, istihbaratın söz konusu teknenin “yasa dışı yasaklı madde kaçakçılığı” rotasında seyrettiğini ve yasaklı madde taşıdığını ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, “Eğer bizim yarım kürede yasaklı madde kaçakçılığı yapan bir yasaklı madde teröristiyseniz, size El Kaide’ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz veya gece… sizi avlayacak ve öldüreceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Amerikan yönetiminin bir suç ağına yönelik askeri eylemlerini genişletme yaklaşımını yansıtıyor.

Tartışmalı tanımlama ve uluslararası tepki

Hegseth, teknenin Venezuela kökenli çete Tren de Aragua tarafından işletildiğini ve Washington’ın bu grubu “terör örgütü” olarak nitelendirdiğini söyledi. Ancak bu tür operasyonlar ve suç örgütlerini terör listesine alma uygulaması hukuki ve diplomatik tartışmalara yol açtı; bazı hukuk uzmanları ve bölge liderleri ABD’nin eylemlerini uluslararası hukuka aykırı bulduklarını ifade etti. Reuters, Guardian ve AP dahil olmak üzere çok sayıda ajans, operasyonun bölgesel tepkiler ile hukuki kaygıları körüklediğini bildiriyor.