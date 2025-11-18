Baba Yapım tarafından hayata geçirilen Liliyar dizisi, kültürel farklılıkları ve aile sırlarını merkeze alan hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu dizi, proje tasarımı ve senaryosu Hasan Burak Kayacı imzası taşıyor. Henüz çekimlere başlanmamış olsa da kadro oluşumu hızla ilerliyor ve izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

ATV'nin yeni dizisi Liliyar, televizyon sezonunun iddialı projeleri arasında öne çıktı. Dizi, ocak ayında ekran hayatına başlayacak ve Baba Yapım tarafından hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor. Dizinin çekimleri aralık ayında başlayacak, yayın tarihi ise ocak ayının ikinci haftası olarak planlandı.

Liliyar dizisinin oyuncuları

Liliyar’ın oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Fikret Kuşkan başrolde Umur Karanoğlu karakterini canlandırıyor. Ona Mine Çayıroğlu (Tülin), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Baba), Sarp Bozkurt (Bülent), Taha Baran Özbek (Yiğit) ve Lara Aslan (İlyun) gibi isimler eşlik ediyor. Kadroya yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Ana kadın başrol için ise çeşitli isimlerle görüşmeler sürüyor.

Konusu ne?

Adı Liliyar olan genç bir kadın, köklerini araştırmak amacıyla Anadolu'ya geliyor. Bu yolculuk sırasında ortaya çıkan aile sırları ve karşılaşılan kültürel farklılıklar hikayenin temelini oluşturuyor. Karakter, yabancı bir gelin olarak gelen birinin geleneksel Anadolu ailesiyle yaşadığı çatışmaları ve uyum sürecini konu alıyor. Dizi, dram unsurlarını aile ilişkileriyle birleştirerek duygusal bir anlatım sunuyor. Hazırlıklar aralık ayı başında sete çıkmayla devam ediyor ve yayın tarihi ocak ayı olarak planlanıyor.

Liliyar, köklerini bulmak için Türkiye’ye geliyor ve burada güçlü bir aileye mensup Ali ile yolları kesişiyor. Hikaye; Londra’dan Anadolu’ya uzanan, aşkı, aile sırlarını, kültürel farklılıkları ve bireysel özgürlük arayışını işliyor. Liliyar, yalnızca romantik bir anlatı değil; aynı zamanda kültürel çatışmaları ve kimlik arayışını merkeze alan dramatik bir dizi olarak dikkat çekiyor..