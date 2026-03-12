Proje kapsamında İstanbul genelinde 100 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, kendilerine tanımlanan kartla başta öğle yemeği olmak üzere temel beslenme ihtiyaçlarını okullarında karşılayabilecek. Vali Gül, kartın her ay düzenli olarak yükleneceğini ve sadece kantin harcamalarında kullanılabileceğini vurguladı.

İstanbul kantin kartı başvurusu nereden yapılır?

İstanbul kantin kartı başvuru detayları henüz netleşmedi. Uygulamaya ayrı bir başvuru mekanizması oluşturulup oluşturulmayacağı şu an için belli değil. Kartın doğrudan sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına mı yoksa okul idareleri aracılığıyla mı dağıtılacağı da açıklanmayı bekliyor. Başvuru sürecine dair resmi bir duyuru yapıldığında ailelerin valilik ve ilçe kaymakamlıkları kanallarını takip etmesi öneriliyor.

Kantin kartı kimlere verilecek?

Gönülden Bir Öğün projesinin hedef kitlesini ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin okul çağındaki çocukları oluşturuyor. Desteğin hangi kriterlerle belirleneceği resmi olarak açıklanmamış olsa da sosyal yardım alan, dar gelirli ya da çok çocuklu ailelerin öncelikli grup olacağı tahmin ediliyor. Kartın yalnızca İstanbul'da öğrenim gören öğrencileri kapsayacağı da belirtildi.

Kantin kartına aylık ne kadar yüklenecek?

Her öğrencinin kartına aylık 2 bin TL yüklenecek. Bu tutar sadece okul kantinlerinde kullanılabilecek ve market ya da dışarıdaki harcamalarda geçerli olmayacak. Düzenli olarak her ay yenilenen bakiye sayesinde öğrencilerin eğitim döneminin sonuna kadar beslenme desteğinden faydalanması planlanıyor.

Gönülden Bir Öğün projesi ne amaçlıyor?

Proje, okul saatlerinde yeterli beslenemeyen öğrencilerin hem fiziksel gelişimlerini hem de akademik başarılarını desteklemeyi amaçlıyor. Araştırmalar, düzenli beslenemeyen çocukların derslerde dikkat dağınıklığı yaşadığını ve okul performanslarının düştüğünü ortaya koyuyor. İstanbul kantin kartı uygulamasıyla bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin ne zaman başlayacağına dair kesin tarih henüz açıklanmadı ancak detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Ailelerin güncel bilgiler için İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli takip etmesi tavsiye ediliyor.