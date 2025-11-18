Kemal Hiçyılmaz, kripto paralar ve teknik analiz alanında içerik üretmeye 2017 yılında başladı. Kendine ait sosyal medya hesaplarında, özellikle YouTube ve X platformunda, hem kripto para piyasası analizleri ile hem de NFT projeleriyle aktif bir varlık gösterdi. Ninja Squad NFT gibi projelerin kurucusu olarak da biliniyor. Kripto Kemal adıyla, topluluğuna eğitim, analiz ve finansal içerik sunmaya devam etti. Kripto piyasasında yaşadığı tecrübeleri ve girişimleriyle kısa sürede tanınan figürlerden biri oldu.

Kripto Kemal'in Finans Serüveni

Kripto Kemal’in öğrenci olarak başladığı yolculuğu, otogalerici ve pazarlama gibi farklı iş deneyimlerinden geçti. Okan Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun olan Hiçyılmaz, dijital içerik üretimine 2012 yılında başladı. Kendi YouTube kanalında ilk videolarını eğitim ve eğlence ağırlıklı içeriklerle paylaştı. 2017 döneminde kripto paralara odaklanınca, piyasalardaki boğa ve ayı dönemlerinde yaşadığı finansal deneyimlerle çok sayıda kişiye ulaşmayı başardı.

Kripto Kemal Kimdir?

Kemal Hiçyılmaz, 1992 doğumlu olduğu için Kasım 2025 itibarıyla 33 yaşında. Kripto dünyasında, özellikle Türk yatırımcılar arasında, sektörün önde gelen eğitimcileri ve girişimcileri arasında yer aldı. Sağladığı topluluk desteği ve projeleriyle hem içerik üreticisi hem de finansal inovasyon alanında aktif olmaya devam etti. Son yıllarda hem NFT projeleriyle hem de kripto analizleriyle adından sıkça bahsedilmeye başladı.

Hem YouTube'da hem de sosyal medyada onbinlerce takipçiye ulaşan Kripto Kemal'in analizleri, verdiği bilgiler dikkat çekiyor.