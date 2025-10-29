İsrail’in, ateşkesin sürmesine rağmen Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği son hava saldırılarında can kaybı yükseldi. Gazze’deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, enkaz altındaki ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

İsrail’in hava operasyonları ateşkese rağmen sürüyor

Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail, Gazze’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İlk veriler, saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını göstermişti. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, konuyla ilgili olarak, “Ateşkesin devam etmesi, çatışmaların tamamen durduğu anlamına gelmez” değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ateşkese bağlılığını koruyor

Hamas, Refah bölgesinde İsrail güçlerine düzenlenen silahlı eylemle bağlantısı olmadığını belirterek, ateşkes anlaşmasına bağlılığını yineledi. Hamas açıklamasında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanlarını, ABD’nin aracılığıyla Mısır’da imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi.