Özcan, özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yağış verilerinin 2008 ve 2013’ten bu yana en düşük seviyede seyrettiğine dikkat çekti. “Uzun yılların ardından yağış oranı yaklaşık yüzde 70 düşüş gösterdi. Bu durumda en kritik nokta kışın düşmesi beklenen kar yağışları. Eğer kar yağışı gerçekleşmezse önümüzdeki yıl ve devam eden yıllarda kuraklıkla karşılaşabiliriz” diyen Özcan, iklim değişikliğinin etkili gazların atmosferdeki fazlalığı nedeniyle sıcaklıkların normalden fazla yükselmesinin kuraklığa yol açtığını belirtti.

Su hasadıyla kuraklığa karşı önlem

Kuraklığın sadece yağış azlığıyla sınırlı olmadığını, sıcaklık artışının da etkili olduğunu kaydeden Özcan, halkın ev, bahçe ve tarım alanlarında su kullanımını bilinçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Özcan, bu noktada su hasadı uygulamasını öne çıkardı:

“Su hasadı, mevsimde yağan yağışların boşa akmasını önleyip biriktirerek ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasıdır. Örneğin yağmur sularını toplamak ve bahçe sulamalarında değerlendirmek buna örnektir. Bu yöntem, özellikle kış kar yağışının yeterli olmaması durumunda yaşanacak meteorolojik ve tarımsal kuraklığı önlemeye yardımcı olur.”

Özcan, kuraklığın devam etmesi halinde hidrolojik kuraklık seviyesine ulaşılabileceğini belirterek, “Bu seviyede suya ulaşamama veya su bulamama gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle su hasadı ve su tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması hayati önem taşıyor” dedi.