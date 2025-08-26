Kent genelinde haftalardır etkili olan yüksek sıcaklıklar, Büyüksu Deresi’ndeki su seviyesini kritik seviyelere indirdi. Karacasu yolu üzerinden geçen ve geçmişte ıslah çalışmalarıyla genişletilen dere yatağında, kış aylarında metrelerce yüksekliğe ulaşan su akışı artık yerini ot ve çalılıklara bıraktı.

Tarım arazileri risk altında

Büyüksu Deresi, Bolu’daki ekili arazilerin sulanmasında temel kaynak olarak kullanılıyor. Ancak su seviyesindeki ciddi düşüş, çiftçilerin üretimini olumsuz etkiliyor. Tarım arazilerinin ortasından geçen derede hem kirlilik hem de su kaybı dikkat çekiyor.

Tamamen kuruyan bölümler var

Özellikle Çıkınlar Mahallesi’nden geçen bölümde suyun tamamen çekildiği gözlemlendi. Yöre halkı, daha önce hiç karşılaşmadıkları bu kuruma nedeniyle endişeli. Bazı üreticiler, sulama kanallarına su gelmediği için ürünlerinin zarar görmeye başladığını ifade ediyor.

Çözüm arayışları gündemde

Uzmanlar, yağışların azalması ve bilinçsiz su kullanımıyla birleşen sıcak hava dalgalarının bu durumu tetiklediğini belirtiyor. Yerel yönetimlerin acil sulama ve su yönetimi planı hazırlaması gerektiği vurgulanıyor.