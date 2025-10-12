Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, iklim değişikliğinin kentlerde su kıtlığı ve taşkın risklerini artırdığını belirterek, kuraklığın etkilerinin azaltılması için çözüm önerisinde bulundu: “Yağmur suyu boşa gitmesin, biriktirilmeli.”

Kuraklıkla mücadelede sıra dışı çözüm:

Tecer, şehirlerde çatılarda biriken yağmur sularının genellikle kanalizasyona deşarj edildiğini ve bunun büyük bir israf oluşturduğunu vurguladı. Buna karşılık, suyun ayrı depolarda biriktirilmesiyle park ve bahçelerin sulanabileceğini ifade eden Tecer, “Büyük sitelerde bu sistem uygulanmalı. Yağmur suyu, ön arıtma işleminin ardından yeniden kullanılabilir” dedi.

Tecer, önerisini biraz da ironiyle şöyle sürdürdü: “Kent yaşamında kuraklıkla mücadele ederken çatılardaki suyu toplamak kulağa garip gelebilir ama bu şekilde her damla değerlendirilebilir. Sanki gökten gelen suyu bir kenara koyup biriktirmek, doğal kaynakların verimli kullanımı için atılacak akıllıca adımlardan biri.”

Park ve bahçelerde tasarruf

Tecer, iklim değişikliğinin etkileri artarken kentlerdeki bitki türlerinin de su tasarrufuna uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. “Park ve bahçelerde süs bitkileri ve kent mobilyaları dediğimiz türler var. Bunlar daha az suya ihtiyaç duyan türlerle değiştirilmeli. Belediyeler, kurumlar ve vatandaşlar birlikte bu konuda bilinçlendirilirse, kuraklık etkileri biraz olsun hafifletilebilir” ifadelerini kullandı.

Uzman, kuraklık ve su kıtlığının giderek ciddi bir sorun hâline geldiğini, ancak pratik ve belki biraz sıra dışı çözümlerle şehirlerin su ihtiyacının yönetilebileceğini sözlerine ekledi.