Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan iki Suriyeli kardeşten biri olan Hasan Ahmed (17), kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede hayatını kaybetti. Ahmed'in vefatının ardından ortaya çıkan son görüntüleri, hastalığın en yıkıcı semptomu olan sudan korkma (hidrofobi) anlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde hemşirenin su vermeye çalıştığı Ahmed'in, korku ve ıstırap içinde tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Köpek saldırısı ve ardından gelen teşhis

Olay, 9 Eylül tarihinde Ergani ilçesinde sokakta yürüyen Suriye uyruklu iki kardeşin, bir grup başıboş köpeğin saldırısına uğramasıyla başladı. Saldırı sonucu yaralanan kardeşlerden Hasan Ahmed, ilk olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmed'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, daha kapsamlı tedavi için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan detaylı tetkikler sonucunda hem Hasan Ahmed'e hem de kardeşine kuduz (rabies) teşhisi konuldu. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen Hasan Ahmed, 12 Ekim'de yaşamını yitirdi. Ahmed'in kardeşinin tedavisi ise karantinada devam ediyor.

Hidrofobi nöbeti kamerada

Kuduz teşhisiyle karantina odasında tedavi altına alınan Hasan Ahmed'in hastanede geçirdiği son anlarına ait görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastalığın ilerlemiş evresinde görülen ve sinir sisteminin tahribatından kaynaklanan hidrofobi (sudan korkma) semptomu, görüntülerde çarpıcı bir şekilde izlendi.

Görüntülerde, bir hemşirenin Ahmed'e su vermek için yaklaştığı sırada, Ahmed'in şiddetli bir korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve elleriyle dizlerine vurduğu görüldü.

Hidrofobi nöbeti nedir?

Bu tepkiler, kuduz virüsünün beyinde yutma ve solunum kaslarını kontrol eden sinirlerde yarattığı aşırı hassasiyet ve spazmların bir sonucu olarak ortaya çıkan, hastalığın en acı verici belirtilerinden biridir.