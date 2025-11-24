Son Mühür- Erdoğan, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik videolu mesajını hatırlatarak, belediyelerin millete ait olduğunu ve bu emanete zarar verenlere devletin müdahale edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun kendi partisine yönelik eleştirilerine dikkat çeken Erdoğan, “CHP’yi rüşvet, irtikap ve hırsızlık girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var ve bunu kendisi de kabul ediyor” dedi.

İmralı heyeti kararına ilişkin açıklama

Meclis’te kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Adası’na gitme kararının sürece katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, farklı siyasi partilerin sürece dahil olmasının önemini vurguladı.

AK Parti adına Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın komisyonda görev alacağını söyleyen Erdoğan, terörün tasfiyesi için “sabır, samimiyet ve kararlılık” mesajı verdi.

Gazze’de ateşkes değerlendirmesi

Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına değinerek uluslararası toplumun daha güçlü ve tutarlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in provokatif tavırlarına karşı Hamas’ın ateşkese bağlı kaldığını belirten Erdoğan, “Ateşkesin eksiksiz uygulanması şarttır. Filistinlilerin insani felaketle mücadelesine tüm dünya destek olmalıdır” dedi.

Netanyahu’nun Suriye mesajlarına yanıt

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik açıklamalarına ilişkin Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez bir ilke olduğunu ifade etti. Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlerde gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Trump’ın Ukrayna barış planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu 28 maddelik Ukrayna barış planı hakkında konuşan Erdoğan, tarafların güvenlik kaygılarını karşılayan bir müzakere zemininin oluşması halinde adil bir barışın mümkün olabileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin geçmişte İstanbul’da oynadığı rolü hatırlatan Erdoğan, bugün de aynı yapıcı yaklaşımı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Deprem konutları tartışması

Erdoğan, deprem bölgesinde 350 bininci konutun teslim edildiğini hatırlatarak muhalefetin eleştirilerini reddetti. Deprem bölgelerinin hızla ayağa kaldırıldığını söyleyen Erdoğan, “Eleştiriler gerçekle bağdaşmıyor. En somut cevap yapılan işlerdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin stratejik hedefleri

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel yükselişine dikkat çekerek yüksek teknoloji, savunma sanayi ve enerji projelerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin geleceğinin uzun vadeli planlarla şekillendirildiğini vurguladı.