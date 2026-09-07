Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa Belediyesi eylül ayı ikinci meclis birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda, Yukarı Kızılca Merkez Mahallesi’ndeki doğalgaz şebeke yatırımları için oy birliğiyle karar alındı. Birleşime Başkan Türkmen’in ‘Bilader’ sözü damgasını vurdu. AK Partili meclis üyesi, "Sayın başkan diye hitap ediyorum" diyerek duruma tepki gösterirken Türkmen’den ise ‘özür’ geldi. Meclis’te ayrıca geçtiğimiz günlerde ilçede eleştirilere neden olan park ile aşevi kiralama ihaleleri hakkında da bilgiler verildi.

“Riskten ziyade suç işlemiş oluruz”

Meclis’te İmar Kanununa esas henüz imar uygulaması yapılmamış ve korunması gereken taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan, Yukarı Kızılca Merkez Mahallesi Emin Efe Sokak, Kasaplar Sokak, Hafız Ahmet Sokak, Yeni İnönü Caddesi, Mecit Sokak, Manavlar Sokak, Kurtlar Sokak, Tophane Sokak, Osmanoğlu Sokak, Tufan Dede Sokak, Türkoğlu Sokak, Topçular Sokak, Baki Dayı Sokak, Yenilik Caddesinde doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılacağından, Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi 4146 sayılı Kanun kapsamında 'Doğal gaz Dağıtım Faaliyetleri' komisyonlarda görüşülerek oy birliğiyle meclise geldi.

MHP’li meclis üyesi Canip Han, “Bazen kamuoyunun bundan tam bilgisi olmuyor. İzmir Gaz’ın plansız alanlara gaz vermesi için taahhütte bulunuyoruz. İzmir Gaz kendisi bu taahhütte girmiyor. Meclis üyeleri parti ayrımı yapmadan tümümüz risk alıyoruz. Eğer 10 yıl içinde burada plan yapılırsa seçilen hatların yer değiştirmesiyle ilgili bedelin belediye tarafından ödenmesini taahhüt ediyoruz. Burada kamu zararı oluşursa da burada meclis üyeleri ve başkan bu zararı ödemeyi taahhüt ediyor. Vatandaşımız hizmet alsın diye şahsi risk alıyoruz. Bir de muhtarlar bilinmeli ki bu izinleri plansız alanlar için veriyoruz. Planlı alanlar için buraya izin verirsek riskten ziyade suç işlemiş oluruz. Planı yürürlükte olan mahalle ve beldelerimiz böyle bir talepte gelmemeli” dedi.

Park ve aşevlerini de hatırlattı

“Okullar açılacak, trafik sorunu devam ediyor” sözleriyle devam eden Han, “Ana iki arter için tek yönlü gidiş ve geliş konusunu daha önce dile getirdim. Herhangi bir sonuç alındı mı?” sorusunu yöneltti. Kemalpaşa’da bulunan Atatürk Parkı, Osmanlı Parkı ve Kent Lokantası binası hakkındaki kiralama kararına da değinen MHP’li Han, “Bir de Atatürk, Osmanlı Parkı ve Aşevi ile ilgili encümende ihale olacaktı. Basında da bu gündem olmuş. Bazı ‘satış’ gibi yorumlar da olmuş. Kemalpaşa Meclis üyesi olarak sabırlı davranmaya çalışıyoruz. Bizim yetkimiz ve sorumluluğumuz Kemalpaşa dahilindedir, herhangi bir olay varsa onunla ilgili görüşlerimizi söylüyoruz. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bu parklarla ilgili nasıl bir yöntem uygulayacağız? Bir de talep var: Bir de engelli vatandaşın kendi evleri önünde arabalarını koyacak yer bulamıyormuş. Kemalpaşa’da engelli vatandaşın kendi kapıları önünde böyle bir alan için çalışma yapılırsa çok güzel olur” diye konuştu.

“İhaleye çıkarmışlar, bilmiyordum”

Başkan Türkmen ise parkların ihaleye çıkmayacağını belirtti.

AK Partili meclis üyesi Hakan Orhan ise “Birkaç kişi ihaleye girmek için paralarını yatırmışlardı. Bilginiz dışında mı?” diye sordu.

Türkmen “Onu da ihaleye çıkarmışlar, tam bilmiyordum. Onu ihaleye çıkarmayacağız, insanların hizmetine devam etsin” yanıtı verdi.

“Mahkemeye çıktığında hakim sormaz mı…”

Doğal gaz çalışmalarına değinen AK Partili meclis üyesi Okan Bildirici “Plansız alanlarla ilgili bu gazı veriyoruz, vermemiz gerekiyor. Fakat karşımızda 2023 yılında yapılmış bir yerde doğalgaz parsellerin ortasından geçince buna belediye bürokratları da bakmalı. Çünkü bunun savunması da yok. Yarın mahkemeye çıktığında hakim sormaz mı, üç sene önce planı bitmiş sen kalkmış kocaman parselin ortasından gaz geçirmişsin. Vatandaşın arsası kalmamış, o kişiye yapılaşma hakkı kalmamış. Elzemse oranın kamulaştırması yapılabilir, belediye o yolu açabilir. Çok elzemdir, açar ve birçok insana gaz verirsiniz. Ya da yapılamıyor ve bütçe yoksa gündemin altına kroki eklersiniz yine onaylar geçiririz. 2026’da gazsız kimsenin kalmamasını biz de isteriz ama hiçbir çalışma yapmadan da kocaman kocaman parsellerin içinden gaz geçirdiğinizde çok da samimi bulmayız. Gerekli konularda hassasiyet sergilerseniz sevinirim. Bugün Ören ve Bağyurdu’nda gaz olsun ama böyle olursa ya birileri parselini kaybedecek ya da diğerleri gazsız kalacak. Bunu da meclis üyesi olarak biz çözemeyiz, belediye imkanlarıyla çözülmeli” ifadelerini kullandı.

“Belediyeye yük getireceğini düşünmüyorum”

AK Partili Bildirici’nin ardından söz alan Türkmen de “Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz imar planları yapılmış yerler. Yollarımız imarda yapılırken mevcut yolların bulunduğu yerden veya ona yakın yerden yollar veriliyor. Eski yollar dar, oradaki yolu genişletiyoruz. İzmir Gaz da ‘Burada uygulama yapmamışsın’ dedi. Uygulama yapılmadığı ve buradan gazı geçirdiğimiz için vatandaşın parseline girmiş görünüyor imar planında. ‘Yarın bunlar bize dava açar. Dava açarlarsa bunun deplasesi için masrafını siz üstlenin’ diyor. Ben orada herhangi bir masraf çıkacağını düşünmüyorum. Zaten orası yol olacak. Başka türlü de oraya gelmiyor gaz. 18 uygulaması olmayan, zaiyatı yüksek olan yerler var. Deplase çok maliyetli değil; ancak çelik ve gaz kesilmeyecekse çok maliyetli. Ara borularda gazı kesmeden veriyorlar. ‘Gazı kesmeden vereceğim’ dediği zaman bunu yapan birkaç şirket var, onlar da yüksek maliyette. Buradaki öyle değil; istediğimizde gazı kesebiliyor, hattı çevirebiliyoruz. Onu bizden alacak diye bir hadise yok. İzmir Gaz o gün geldiğinde zaten bizden alamaz, biz İzmir Gaz’dan alırız. Neden? Çünkü her aşamasında biz onların önünü açıyoruz vatandaşımız bu gazdan faydalansın diye. Bunu vatandaşın iyiliği için yapılıyor, belediyeye de yük getireceğini düşünmüyorum. Zaten 10 yıllık bunlar” dedi.

CHP’li meclis üyesi Ahmet Cemil Balyeli ise “Plan varsa, uygulama yapılmamış yollar belliyse o yollardan geçirmeye arkadaşlarımız özen gösterdi. Yol belliyse İzmir Gaz oradan da geçirebilir” diye konuştu.

“Armutlu’dan Ören’e, Ören’den Yiğitler’e oradan da Bağyurdu’na kadar kadastral yollarda vatandaş bazen muvafakatname alıyoruz. O bölgede herkes rahat etti” mesajı veren Türkmen de “Kir yok, pas yok. Biz de biraz risk alırız ama ben risk aldığımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

“Çöp haline gelmiş olacak”

Toplantıda söz alan AK Partili meclis üyesi Halil Şenol Hamarat, ilçede yapımı devam eden parkların akıbetini sordu. Hamarat, “Bazı projeleri yaparken ya tam çok iyi bir şekilde o halkın isteklerini dikkate almıyoruz ya da projeyi yapıyoruz; daha sonra eksikleri görünce yapılmış oluyor. Armutu'daki yapılan park biter mi diye konuşmak istemedim. Ama yaz geldi geçti, bugün Eylül. Bir arpa yolu alındı ama tam bitmiş değil. Şimdi orada tam bitiremezsek, oraya bir sorumlu atayamazsak, oraya bir kafe gibi şey yapamazsak… Gidin, taşları çocuklar almışlar, toprakların içine atmışlar, çiçeklerimiz farklı bir şekilde, çöpler farklı bir şekilde. Mutlaka oranın bir an önce Fen İşleri mi yapacak, park bahçeler mi yapacak, müteahhit mi yapacak; bir an önce yapalım. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor, gelecek yıl yaza kadar orası sanki yapılmış bir çöp haline gelmiş olacak. Hangi projeye daha uygunsa o bölgenin yaşam tarzına, kültürüne, o şekilde yapalım” dedi.

“Doğrudan temine girmek istemiyoruz”

Konuyla ilgili bürokratlarından bilgi alan Türkmen, “Şimdi doğrudan teminle yapılıyor bazıları ya. Biz de doğrudan temine girmek istemiyoruz. Yani ihale yapalım, ihalede vatandaş şey müteahhitler girsin alsın diye. Doğrudan teminle olduğu zaman ya ‘O tanıdığına verdin, öbürü bilmem neye verdin’ diyor. Bu türde şeyler çıkıyor. Zannedersem onları birleştirdiği zaman ihale yapıyorlar. Topludan ihale yapıyorlar. Yani ihale rakamlarını geçtiği için. O yüzden ihale yapıyorlar zannedersem. Neyse ama bir yeri bitirdikten sonra en azından o yerin bize yer teslimini gerçekleştirsinler. Ondan sonra öbürküne geçsinler” mesajı verdi.

“Buyur biladerim” dedi, uyarı geldi

Daha sonra AK Partili meclis üyesi Bildirici söz isteyince Türkmen ise “Buyur biladerim” dedi. Bildirici ise “Sayın başkan diye hitap ediyorum” uyarısı yapınca Türkmen ise “Bilader diyorum ben de sana, bundan sonra demem” dedi. Bunun üzerine devam eden Bildirici, “Aynen öyle oluyor işte. Bu meclis, biz burada emanetçiyiz ve otuz küsur bin insanın tek tek verdiği oyla buradayız. Biz 30 küsur bin insan adına buradayız. Bizler meclis üyesiyiz, siz de meclis başkanısınız. Yani belediye başkanı dahi değilsiniz burada. Yani bir meclis üyesinden çok farkınız yok. Sadece disiplini sağlamak için orada oturuyorsunuz. Farkımız budur. Burada geçen mecliste bir şey yaşadık. Tabii ben de çok sonra fark ettim. Evet siyasetin yarısı rekabet, yarısı nezaket diyoruz. Bazen çok geriliyoruz. Bazen çok daha sıcak meclisler geçiriyoruz ama ikisinde de ölçüyü kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Saygı gördüğümüz kadar saygı göstermemiz gerekir ve saygı göstermekten de asla imtina etmemeliyiz büyüğe küçüğe. Yaşınız bizden biraz büyük olabilir ama bizim yaşımız da hiç küçük değil sayın başkan. Bugün ben 52 yaşındayım. Biz de yeri geldiğinde abi diyoruz ama hani diğer kelimeleri kullanmıyoruz. Kullanmamamız da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada o cümleleri bir taraftan da seçmene söylüyorsunuz, şahsıma değil. Ha orada zaten hani kasıtlı bir şey olmadığını biliyorum. Ama kasıtlı olmasa bile bu mecliste gerçekten meclis olduğunu anlamamız için bir seviyeyi korumamız lazım. Onun için biz size saygımızı kaybetmek istemiyoruz. Karşılığında da sadece saygı görmek istiyoruz” uyarısı yaptı.

Türkmen’den özür geldi

Bildirici’nin uyarısı üzerine Türkmen, “Farkında değildim ama özür dilerim. O türde bir şey söyledi. Hatırlamıyorum. Ben şeye de bazı arkadaşlara da ya birader vesaire diyorum. Onun için de o samimiyetten kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu da yanlış değerlendirmeyin. Bundan sonra ama dikkat ederim. Ben teşekkür ederim, kusura da bakma” diye konuştu.