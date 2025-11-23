Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde, H5N5 kuş gribi virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde kuş gribine karşı dikkatleri artıran bu gelişme, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklanmazken, olayın Washington eyaletinin Grays Harbor bölgesinde gerçekleştiği bilgisi verildi.

Vaka detayları ve virüsün kaynağı

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden bireyin ileri yaşta olduğu ve mevcut çeşitli sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi. Virüsün bulaşma kaynağına dair yapılan incelemelerde, vefat eden kişinin ikamet ettiği evin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı grubunun bulunduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucu, bu alanda kuş gribi virüsünün varlığı saptandı. Enfeksiyonun, bireyin beslediği evcil kanatlılardan veya bölgede bulunan yabani kuş popülasyonundan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, virüsün insanlar ve evcil hayvanlar arasındaki potansiyel geçiş riskini bir kez daha gündeme getirdi.

Virüsün yayılımına ilişkin endişeler artıyor

H5N5 alt tipinin insanlarda ölümle sonuçlanan ilk vakalarından biri olması nedeniyle, bölge sağlık yetkilileri olası bir yayılım riskine karşı teyakkuza geçti. Yetkililer, özellikle evcil kümes hayvanı besleyen vatandaşları hijyen kurallarına azami dikkat etmeye ve yabani kuşlarla temastan kaçınmaya çağırdı. Bu üzücü vaka, küresel çapta kuş gribi virüslerinin mutasyon ve adaptasyon kapasiteleri konusunda bilim insanlarının ve halk sağlığı kurumlarının endişelerini artırmış durumda.