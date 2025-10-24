Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin katılımcı yerel yönetim anlayışıyla başlattığı “Komşu Buluşmaları”nın ikincisi Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek sorunları yerinde dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Komşular Beştepeler’de bir araya geldi

Konak Belediyesi’nin yerel katılımı güçlendirmek amacıyla düzenlediği “Komşu Buluşmaları”nın ikinci durağı Beştepeler oldu. Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde yapılan buluşmaya 1. Kadriye, 2. Kadriye, Altay, Aziziye, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Kocatepe ve Tınaztepe mahallelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Mutlu’ya belediye bürokratları, müdürler, personel ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

En çok ilgi kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetlere

Beştepeler bölgesinde yaşayan vatandaşlar, özellikle Kentsel Dönüşüm ile Plan ve Proje Müdürlüklerine yoğun ilgi gösterdi. Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri de vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Etkinliğe katılan kadınlar, Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde kendilerine ve çocuklarına yönelik hizmetler için Başkan Mutlu’ya teşekkür etti.

“Sorunları yerinde dinliyoruz”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, buluşmalara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Komşu Buluşmalarımız devam ediyor. İkincisini Beştepeler’de gerçekleştirdik, katılım çok yoğundu. Tüm müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve çalışma arkadaşlarımızla mahallelerimize geliyoruz. Sorunları ilk elden duyma, öğrenme ve buna çözüm üretme şansı elde ediyoruz. Katılan herkese, en başta muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Komşu Buluşmaları sürecek

Başkan Mutlu, Güzelyalı’nın ardından Beştepeler’de de gerçekleşen buluşmada elde edilen olumlu geri dönüşlerin, etkinliğin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösterdiğini belirtti. “Yeni Komşu Buluşmalarımızda yeniden bir araya geleceğiz” diyen Başkan Mutlu, yerinde çözüm üreten belediyecilik anlayışını sürdürme kararlılığını vurguladı.