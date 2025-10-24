Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve farklı yaş gruplarından vatandaşların sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla yeni halk oyunları eğitim programlarını duyurdu. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu eğitimler, İzmirli bireyleri geleneksel danslarla buluşturarak hem fiziksel hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen kurslar için son başvuru tarihi 7 Kasım olarak belirlendi, bu da ilgilenen vatandaşların hızla kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği anlamına geliyor.

Farklı yaş gruplarına özel iki ayrı program

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı gibi ilgili birimler tarafından koordine edilen bu kültürel faaliyet, iki ana başlık altında yürütülecek. Birincisi, Minikler ve Yıldızlar kategorilerini içeren genel Halk Oyunları Kursu olup, 9-15 yaş aralığındaki genç nesillere yönelik tasarlandı. İkincisi ise, özellikle Ege'nin simgesi olan zeybek odaklı eğitimlerin verileceği genç ve yetişkinlere yönelik Halk Oyunları Çalışmalarıdır. Her iki program da tamamen ücretsiz olarak sunulacak olmasıyla dikkat çekiyor. Başvurular, belediyenin resmi kültür ve sanat platformu internet adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. Detaylı bilgi edinmek veya kayıt süreci hakkında soru sormak isteyen vatandaşlar, 0232 294 21 57 numaralı telefonu arayabilirler.

Geleceğin halk dansçıları yetişiyor: Minikler ve yıldızlar kursu

9 ila 15 yaş arasındaki genç yurttaşlara yönelik "Minikler ve Yıldızlar Halk Oyunları Kursu", deneyimli eğitmen Mustafa Aykuş yönetiminde gerçekleştirilecek. Eğitimler, 8 Kasım tarihinde başlayacak ve haftalık düzende, her Cumartesi günü saat 13.00 ile 17.00 arasında dört saatlik bir blok ders şeklinde işlenecek. Kurs için belirlenen merkezi nokta, fiziki imkanları uygun olan Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Kompleksi'dir.

"Zeybek bilmeyen kalmasın" çağrısı: Gençler ve yetişkinler için eğitim

"İzmir’de zeybek bilmeyen kalmasın" mottosuyla hayata geçirilen "Halk Oyunları Çalışmaları" ise 16 yaşından 60 yaşına kadar olan geniş bir yetişkin yelpazesini hedefliyor. Yine Mustafa Aykuş eğitmenliğinde yürütülecek olan bu çalışmalar, 11 Kasım'da start alacak. Dersler, haftada iki gün; her Salı ve Perşembe günleri 18.00 ile 20.00 saatleri arasında, kentin tarihi mekanlarından Basmane Bıçakçı Han’da yapılacak.