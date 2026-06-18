İzmir Konak’ta polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalamak için düğmeye bastı. 16 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda, polis ekiplerine dronlar da eşlik etti.

4 adrese eş zamanlı baskın

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, bir süredir takip ettikleri 2. Kadriye ve Çimentepe mahallelerindeki 4 ayrı adresi yakından takibe almıştı.

V.K. (26) ve Ç.K. (24) isimli firarilerin saklandığı yerleri tespit eden ekipler, çevreyi tamamen abluka altına alarak operasyonu başlattı.

Evden cephanelik ve uyuşturucu çıktı

Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda polis; 241,15 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve yasa dışı yollarla kazanıldığı anlaşılan 16 bin 400 TL nakit para ele geçirdi. Evdeki suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Suç dosyaları kabarık çıktı

Gözaltına alınan V.K. ve Ç.K.’nin kimlik sorgulamasında çok sayıda suç kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Şahsın; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit ve cezaevi firarisi olma gibi çeşitli suçlardan toplamda 17 yıl 11 ay 18 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Diğer firari Ç.K.'nin ise hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve yine cezaevinden kaçtığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında mahkemeye çıkarılan V.K. ve Ç.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.