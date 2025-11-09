Brezilya’da düzenlenen COP30 toplantısında konuşan Petro, küresel ısınmanın tehlikelerine dikkat çekti ve gezegenin geri dönüşü olmayan bir felakete doğru ilerlediğini söyledi. Petro, Amazon yağmur ormanlarının korunmasının insanlık ve ekosistem için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ayrıca ABD’nin Karayipler bölgesindeki operasyonlarına eleştirilerde bulunarak, dünya genelinde süren çatışmaların kaynakları ve zamanı israf ettiğini ifade etti. Petro, Karbon salımı olmayan bir ekonomi inşa edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti ve medeniyetler arası çatışmalar yerine barışçıl iş birliği çağrısı yaptı.

Zirvede, iklim krizinin sosyal, ekonomik ve ekolojik etkilerinin önlenmesi için küresel liderlerin acil olarak önlem alması gerektiği mesajı öne çıktı. Petro’nun uyarısı, özellikle Amazon ve diğer hassas ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çekti.