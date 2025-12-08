Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle Londra’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Avrupa–Ukrayna–ABD birlikteliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Zelenskiy, barış planının son aşamaya geldiğini ve planın 20 maddeden oluştuğunu açıkladı.

Londra’da E3 zirvesi: Zelenskiy, Starmer, Macron ve Merz bir araya geldi

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen toplantıya İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz katıldı.

Görüşmenin ardından Downing Street’ten fotoğraf paylaşan Zelenskiy şu mesajı verdi:

“Gerçek güvenliği sağlamak her zaman ortak bir meydan okuma ve ortak bir çabadır. Desteğiniz için teşekkür ederim.”

“Avrupa–Ukrayna–ABD birliği kritik”

Zelenskiy, toplantıda özellikle üçlü dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

Avrupa ile Ukrayna arasındaki birlik,

Avrupa–Ukrayna–ABD hattındaki koordinasyon,

Güvenlik garantileri ve yeniden inşa başlıkları

zirvenin ana gündemini oluşturdu.

Ukrayna lideri, ABD tarafıyla yürütülen diplomatik temasların ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ve yeni savunma destekleri konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

“Londra’daki görüşmeler verimli geçti, barış için küçük bir adım atıldı”

Zelenskiy, zirve sonrası açıklamalarında umutlu bir tablo çizdi:

“Londra’daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var.”

Toplantının ardından AB ve NATO temsilcileriyle görüşmek üzere Belçika’ya giden Zelenskiy, Ukrayna–Avrupa barış planının yarın akşam hazır olacağını duyurdu. Planın ABD’ye iletilmeden önce yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Zelenskiy, barış önerilerinin 20 maddeden oluştuğunu, ancak toprak konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Elysee: “Çalışmalar son aşamaya geldi”

Fransız kaynaklar, Londra görüşmesinin ABD’nin hazırladığı barış planı üzerinden Avrupa’nın katkılarını tartışmak için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Elysee kaynakları:

Güvenlik garantileri,

Savaş sonrası yeniden inşa,

Avrupa’nın masaya koyacağı ek öneriler

konusunda hâlâ çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Von der Leyen: “Avrupa, Rusya üzerindeki baskıyı artırma gücüne sahip”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna’ya mali desteğin önemine dikkat çekti:

“Ukrayna’nın hayatta kalması için mali desteğin güvence altına alınması şart. Kaybedecek zamanımız yok.”

Von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarının ürettiği gelirleri tazminatlar için kullanmayı hedefleyen mekanizmayı anlattı:

Savaş uzadıkça Rusya’nın mali yükünün artacağı,

Avrupa’nın Rusya’yı müzakere masasına zorlayacak irade ve imkâna sahip olduğu

vurgulandı.

Ayrıca Rusya’nın diplomasi görüntüsü altında zaman kazanmaya çalıştığını belirterek:

“Bu sahte görüntüye kanmayacağız. Bu savaşta kimin saldırgan, kimin kurban olduğunu biliyoruz.”

ABD cephesi: Trump’ın açıklamaları endişe yarattı

Geçtiğimiz hafta Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steven Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin “zor ama yapıcı” geçtiği açıklanmıştı.

Ancak Trump’ın Kennedy Center’da yaptığı çıkış dikkat çekti:

“Zelenskiy’in teklifi henüz okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım.”

Trump’ın ayrıca:

“Rusya bir sorun görmüyor fakat Zelenskiy’in sıcak bakıp bakmadığından emin değilim.”

ifadeleri, ABD planının geleceğine ilişkin umutları zayıflattı.

Barış planında kritik haftalar

Zelenskiy’nin açıklamaları, hem Avrupa hem ABD ile yürütülen diplomatik sürecin hızlandığını gösteriyor. Ancak toprak konusundaki anlaşmazlıklar ve Rusya’nın tavrı nedeniyle barış planının uygulanabilirliği hâlâ belirsiz.

Ukrayna tarafı, yeni önerinin birkaç gün içinde ABD’ye resmen iletileceğini açıkladı.