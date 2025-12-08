Futbol dünyasını sarsan ‘bahis oynama’ soruşturmasında aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve bazı futbolcuların da bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, futbol camiasında uzun süredir gündemi meşgul ediyor.
Soruşturmada adı geçenler arasında:
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,
Futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Balcı,
Spor yorumcusu Ahmet Çakar,
Üst klasman hakemi Zorbay Küçük
gibi futbolun farklı kademelerinden birçok tanınmış isim bulunuyor.
Savcılık, maçlarda görev alan hakemler, futbolcular ve kulüp yetkililerinin bir bölümünün bahis oynama iddialarıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.
10 şüpheli ‘imza atma’ şartıyla serbest
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheli hakkında karar açıklandı.
Serbest bırakılan isimler şöyle:
Abdulsamet Burak
Cengiz Demir
Erhan Çelenk
İsmail Kalburcu
Salih Malkoçoğlu
Samet Karabatak
Tolga Kalender
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Zorbay Küçük
Nöbetçi hakimlik, bu şüphelilere adli kontrol uygulanmasına ve düzenli olarak “imza verme” yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.
29 şüpheli hakkında tutuklama talebi devam ediyor
Soruşturmanın diğer ayağında ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 29 şüpheli bulunuyor.
Bu kişiler arasında futbolcular, kulüp başkanları ve yöneticiler yer alıyor.
Hakimlikteki sorgu işlemlerinin sürdüğü, kararların gün içinde açıklanmasının beklendiği öğrenildi.
Türk futbolunda soruşturma derinleşiyor
‘Bahis oynama’ iddialarının ardından futbol camiasında büyük bir hareketlilik yaşanırken, soruşturmanın sadece ilk aşamada olduğu, yeni isimlere yönelik incelemelerin de devam ettiği belirtiliyor.
Federasyonun da bu süreçte disiplin talimatlarını işletmesi bekleniyor.