Futbol dünyasını sarsan ‘bahis oynama’ soruşturmasında aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve bazı futbolcuların da bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, futbol camiasında uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Soruşturmada adı geçenler arasında:

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,

Futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Balcı,

Spor yorumcusu Ahmet Çakar,

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük

gibi futbolun farklı kademelerinden birçok tanınmış isim bulunuyor.

Savcılık, maçlarda görev alan hakemler, futbolcular ve kulüp yetkililerinin bir bölümünün bahis oynama iddialarıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

10 şüpheli ‘imza atma’ şartıyla serbest

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheli hakkında karar açıklandı.

Serbest bırakılan isimler şöyle:

Abdulsamet Burak

Cengiz Demir

Erhan Çelenk

İsmail Kalburcu

Salih Malkoçoğlu

Samet Karabatak

Tolga Kalender

Uğur Kaan Yıldız

Gamze Neli Kaya

Zorbay Küçük

Nöbetçi hakimlik, bu şüphelilere adli kontrol uygulanmasına ve düzenli olarak “imza verme” yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.

29 şüpheli hakkında tutuklama talebi devam ediyor

Soruşturmanın diğer ayağında ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 29 şüpheli bulunuyor.

Bu kişiler arasında futbolcular, kulüp başkanları ve yöneticiler yer alıyor.

Hakimlikteki sorgu işlemlerinin sürdüğü, kararların gün içinde açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Türk futbolunda soruşturma derinleşiyor

‘Bahis oynama’ iddialarının ardından futbol camiasında büyük bir hareketlilik yaşanırken, soruşturmanın sadece ilk aşamada olduğu, yeni isimlere yönelik incelemelerin de devam ettiği belirtiliyor.

Federasyonun da bu süreçte disiplin talimatlarını işletmesi bekleniyor.