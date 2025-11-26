Kış aylarında ağaçları korumanın önemi her geçen yıl daha fazla vurgulanıyor. Uzmanlara göre, gövdeye sarılan alüminyum folyo, hem mevsimsel risklere karşı kalkan oluşturuyor hem de bahar döneminde verim artışı sağlıyor. Parlak yüzeyi sayesinde kemirgenler için caydırıcı hale gelen folyo, aynı zamanda kabuk yapısını ani ısı değişimlerinden koruyarak çatlamaları önlüyor.

Kemirgenlerin gövdeye zarar verme ihtimalini düşürüyor

Ağaç gövdelerinin özellikle genç fidanlarda kemirgen saldırılarına açık olduğu biliniyor. Fare, tarla faresi ve tavşan gibi canlıların gövdeyi kemirerek verdiği zararlar, ağacın büyümesini ve yaşam döngüsünü olumsuz etkiliyor. Folyonun parlak yapısı bu hayvanların yaklaşmasını güçleştirirken, sıkıca sarılan yüzey kemirmenin önüne geçiyor. Böylelikle en büyük risklerden biri etkisiz hale geliyor.

Don kaynaklı çatlakların oluşmasını önlüyor

Kışın en sık karşılaşılan zarar unsurlarından biri, gündüz ısınan ve gece hızla soğuyan kabuk dokusunda oluşan don çatlakları. Bu çatlaklar, ağacın hem görsel bütünlüğünü bozuyor hem de hastalık ve mantar oluşumuna zemin hazırlıyor. Folyo, kabuk üzerinde koruyucu bir katman oluşturarak ısı değişimlerinin etkisini azaltıyor. Uzmanlara göre gövdede oluşabilecek her türlü zararın önüne geçilmesi, ağacın enerjisini tomurcuk ve meyve gelişimine yönlendirmesini sağlıyor.

Zararlı böceklerin konaklama alanı tercihini değiştiriyor

Folyonun yüzey dokusu yalnızca kemirgenler için değil, böcek türleri için de caydırıcı etkiler barındırıyor. Yumurtlama alanı arayan birçok zararlı böcek, parlak ve kaygan yüzeyi konaklama yeri olarak benimsemiyor. Bu durum hem kabuk hasarlarını hem de böcek popülasyonunun ağaç üzerinde barınma ihtimalini düşürüyor.

Bahar döneminde güçlü sürgün ve sağlıklı meyve oluşumu sağlanıyor

Tüm bu etkiler birleştiğinde, kış boyunca korunmuş bir gövde, bahara daha güçlü giriş yapıyor. Sürgünlerin daha canlı, çiçeklenmenin daha yoğun olması ve meyve tutumunun sağlıklı gerçekleşmesi, uygulamanın en gözle görülür sonuçları arasında gösteriliyor. Üstelik bu yöntem için yalnızca birkaç metre alüminyum folyo yeterli görülüyor.