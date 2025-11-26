Mobil oyun sektörü her geçen gün büyürken akıllı telefonların batarya performansı da tartışma konusu haline geldi. Teknik servis uzmanları, yüksek grafikli oyunların telefon bataryasını aşırı zorladığını ve bu durumun patlamaya kadar varan riskler barındırdığını ifade ediyor.

Yüksek grafikli oyunlar cihazı en çok zorlayan uygulamalar arasında yer alıyor

Telefonlardaki en büyük riskin, işlemci ve ekranın uzun süre boyunca maksimum kapasitede çalışması olduğu belirtiliyor. Özellikle Roblox, Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Free Fire gibi büyük veri işleyen oyunların, cihaz içinde ciddi ısınmaya yol açtığı aktarılıyor. Bu oyunların uzun süre oynanmasıyla birlikte bataryada şişme, performans düşüşü ve güvenlik riskinin artması kaçınılmaz hale geliyor.

Isınan batarya sadece kendine değil çevresine de zarar veriyor

Teknik servis yetkilileri, bataryanın ısınmasının yalnızca cihaz performansını düşürmediğine, aynı zamanda telefonun iç bileşenlerine de zarar verebildiğine dikkat çekiyor. Aşırı ısınan bataryanın çevresindeki parçaları eritmesi, ekranda kabarma oluşması ve cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesi en sık karşılaşılan sonuçlar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, batarya şişmesinin doğrudan patlama riski oluşturduğunu vurguluyor.

Uzmanlar kullanıcıları bu adımlara dikkat etmeye çağırıyor

Batarya sağlığının korunması için mobil oyun oynarken bazı basit önlemlerin hayati önem taşıdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre güvenlik için şu adımların uygulanması gerekiyor:

Telefon şarjdayken oyun oynanmamalı

Uzun süreli oyun seanslarında cihaza ara verilerek dinlendirilmesi sağlanmalı

Arka planda çalışan uygulamalar kapatılarak işlemci yükü azaltılmalı

Telefon kılıfı çıkarılarak ısınmanın önüne geçilmeli

Yüksek performans gerektiren mobil oyunlar, kullanıcıların eğlence alışkanlıklarını dönüştürse de batarya güvenliğini tehdit eden önemli bir unsur olmaya devam ediyor. Uzmanlar, cihaz güvenliği ve batarya ömrünün korunması için kullanıcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Mobil oyunların yarattığı risklerin göz ardı edilmesi halinde, batarya şişmesi ve patlama gibi ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceği belirtiliyor.