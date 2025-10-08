Son Mühür - FIFPro’nun yayımladığı “Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi” raporunda, Avrupa’da geçen sezon en fazla maça çıkan futbolcular sıralandı. Listede Türk futbolunun yıldızı Kerem Aktürkoğlu da ilk 5’e girmeyi başardı.

69 maçta forma giydi

Geçen sezon Benfica formasıyla lig ve kupa maçlarında 40, Avrupa kupalarında 18 ve hazırlık karşılaşmalarında 1 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da da 10 kez sahaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, toplam 69 maçta forma giyerek Avrupa’da en çok sahaya çıkan futbolcular arasında yer aldı.

İlk sırada Modric var

Listenin tepesinde, Real Madrid’in yıldızı Luka Modric bulunuyor. Hırvat futbolcu, kulübüyle 66 ve Milli Takım ile 10 maçta görev alarak toplam 76 maça çıktı. Onu Valverde, PSG’den Fabian Ruiz, Inter’den Bastoni ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Kerem, Joshua Kimmich, Pedri, Neves ve Doue ile aynı sayıda maça çıkan oyuncular arasında yer aldı. 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda da yoğun maç temposunu sürdürüyor; Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım’da ise 2 karşılaşmada sahaya çıktı.

Arda Güler ayrıntısı

Raporda futbolcuların maç kadrosuna alınma istatistikleri de yer aldı. Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, 80 maçla bu kategoride zirvede bulunurken, Tottenham’dan Archie Gray ile birinciliği paylaştı. Arda’yı Modric, Neves ve Bastoni izledi.