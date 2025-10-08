Son Mühür - Fenerbahçe’nin sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Jhon Duran’ın sağlık durumu, sarı-lacivertli yönetimi kaygılandırıyor. Kaval kemiğinde yaşadığı iltihaplanma nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kolombiyalı golcünün sahalara dönüşü beklenenden daha fazla gecikti.

İstanbul'a gelecek

Belirsizliğin sürmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, Jhon Duran’ın menajerini İstanbul’a davet etti. Görüşmede kulüp yetkililerinin, “Sakatlık devam ederse devre arasında yollarımızı ayırırız” mesajını açıkça ilettiği belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Avrupa’da 2 ve Süper Lig’de 6 olmak üzere toplam 8 maçta forma şansı bulamadı.

Doktorlar durumunu takip edecek

Milli arada antrenmanlara başlaması planlanan Duran’ın durumu, kulüp doktorları ve teknik heyet tarafından titizlikle izlenecek. Oyuncunun Fenerbahçe’deki geleceği, ağrılarının devam edip etmemesine bağlı olarak belirlenecek.

Forvet arayışı başladı

Başkan Sadettin Saran’ın, yöneticilere devre arasında yeni bir golcü transferi için hazırlıklı olunması talimatını verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa’da potansiyel forvet adaylarını incelemek için oyuncu tarama çalışmalarına başladı. Hedef, Duran’ın sakatlığı nedeniyle oluşabilecek riskleri azaltmak ve ikinci yarıda güçlü bir hücum rotasyonu kurmak.