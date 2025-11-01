Kenya’nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Olay, Elgeyo Marakwet bölgesinde bazı evlerin toprak altında kalmasına yol açtı.
Kayıplar ve Kurtarma Çalışmaları
Polis yetkilileri, çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Bölgeye ulaşımın kesilmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığı ifade edildi.
Askeri ve Polis Destekli Müdahale
Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere askeri ve polis helikopterlerinin görevlendirildiğini açıkladı.
