Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ve alınan iptal kararının ardından yeniden seçim sürecine girilmesiyle hem kamuoyunun hem de esnafın gündemine oturan İzmir Kahveciler Odası'nda, seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı Jale Büyükdemir, mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı'ya yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Jale Büyükdemir: Odamızın mali tablosu gerçekten nedir?

İzmir Kahveciler Odası’nın kasasında neden kaynak olmadığını sorgulayan ve konuyla ilgili başkan İsmail Hakkı Kırdı’ya sorular yönelten, Jale Büyükdemir odanın mali tablosunu merak ettiğini belirterek, “Artık bazı soruları açık açık sormanın zamanı geldi. Açık, net ve herkesin duyacağı şekilde soruyoruz. 2021 yılında odamızın makam aracı satıldı. Buna rağmen bugün hala her ay yaklaşık 15.000 TL kiralık araç bedeli ödeniyor.

Bu karar neden alındı? Kim verdi? Esnafa ne kazandırdı? Bu yük neden hala esnafın sırtında? 2025 yılında odamıza ait bir taşınmaz satıldı. Satışın gerekçesi neydi? Geliri nerede kullanıldı? Bu oda üyelerine bu satışın hesabı ne zaman verildi? Üyelerimize bu satış ile ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldı mı? 1 Mart’ta yapılacak seçim için salon ücretini şahsım adına ödemek zorunda kaldım. Odamızın kasasında neden kaynak yok? Odamızın mali tablosu gerçekten nedir?” dedi.

“Gerçek güç; kapalı kapılar ardında gizli-saklı işler yapmakta, saklamakta değildir”

Son olarak, İzmir Kahveciler Odası’nın tek kuruşunun dahi esnafın emaneti olduğunu vurgulayan Büyükdemir, esnaf camiasının hafızasının çok güçlü olduğunun altını çizerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir odanın kasasında seçim salonu için dahi kaynak yoksa o kasanın geçmişi konuşulmak zorundadır. Biz kimseyi peşinen itham etmiyoruz ama şunu da açıkça söylüyoruz: İzmir Kahveciler Odası’nın tek kuruşu dahi esnafın emanetidir. Bu emanete dair her işlem şeffaf olmak zorundadır. Göreve geldiğimiz gün; satışlar, harcamalar, kiralamalar ve tüm mali süreçler bağımsız denetime açılacak, sonuçlar üyelerimizle en ince ayrıntısına kadar paylaşılacaktır.

1 Mart itibariyle kapalı kapılar dönemi bitecek, bu oda artık soru sormaktan korkanların değil, hesap verebilenlerin odası olacaktır ve şunu herkes bilsin: esnafın sabrı sessizliktir, ama hafızası çok güçlüdür. Çünkü gerçek güç; kapalı kapılar ardında gizli-saklı işler yapmakta, saklamakta değil, yapılan her şeyi kalem kalem şeffaf bir şekilde açıklayabilmektedir.”