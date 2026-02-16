SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de yaşayan Gülhan Dalan, 2016 yılında bir otomobil firmasından sıfır kilometre bir araç satın aldı. Ancak araç kısa süre sonra defalarca "yağ yakma" problemi çıkardı. Sorunun çözülmemesi üzerine Dalan, tüketici mahkemesinin yolunu tuttu. 2017 yılında mahkeme, aracın "misli ile değiştirilmesine" karar verdi.

5 YILLIK İSTİNAF SÜRECİ VE ENFLASYON ÇARKINDA ERİYEN HAKLAR

Firma avukatlarının itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Yargılama süreci tam 5 yıl sürdü. 2021 yılında üst mahkeme yerel mahkemenin kararını onadı. Ancak bu süreçte Türkiye ekonomisindeki dengeler ve araç fiyatları kökten değişti.

"ARAÇ YOK" DEYİP DÜŞÜK BEDEL ÖNERDİLER

Kararın infazı için icra takibi başlatıldığında firma, ellerinde aracın aynısından bulunmadığını beyan etti. Bu durumda aracın güncel değerinin ödenmesi gündeme geldi: Nisan 2022: Ticaret Odası aracın sıfır değerini 650.000 TL olarak belirledi. Kasım 2022: Bilirkişi raporu, değeri 750.000 TL olarak güncelledi. Mahkeme Kararı: Firma, İİK 24. maddeyi gerekçe göstererek itiraz etti. Mahkeme, ortada fiili bir haciz olmamasına rağmen, firmanın "elimde araç yok" dediği Ekim 2021 tarihini baz alarak aracın değerini 369.840 TL olarak sabitledi.

AVUKAT NALAN DEMİR: "MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ"

İcra İflas Kanunu’nun 24. maddesinin güncel ekonomik koşullarda büyük mağduriyetler yarattığını belirten Davacı avukatı Nalan Demir"Müvekkilim 2021 yılının rakamlarıyla bugün aracının lastiğini bile alamaz hale getirilmiştir. Kanundaki bu boşluk ve yargılamanın uzun sürmesi mülkiyet hakkının ihlalidir. İç hukuk yolları tükendiği için konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız."

"BU HESAPLAMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Hukukun içinden gelen bir isim olan Gülhan Dalan ise maruz kaldığı durumu şu sözlerle özetledi: "Kararı kazandım ama fiilen kaybettim. 2021 yılının fiyatıyla bugün aynı aracı almam imkansız. Aradan geçen yıllarda hiçbir şeyin fiyatı artmamış gibi davranılması hakkaniyete aykırıdır. Sadece maddi değil, psikolojik olarak da yıprandım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."