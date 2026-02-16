Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi üzerinde ayakkabı üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada saat 07.50 sıralarında yangın meydana geldi. Yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi.

8 araçla müdahale

Olay yerine 8 itfaiye aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler gelene kadar fabrikadaki çalışanların büyük bölümü binayı kendi imkânlarıyla tahliye etti. Üst katlarda bulunan birkaç çalışan ise itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde aşağı indirildi.

45 dakikada kontrol altına alındı

Zemin katta çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 45 dakika içinde kontrol altına alındı. Alevlerin diğer katlara ve çevredeki tesislere sıçraması engellendi.

Can kaybı yaşanmadı

Yangının mesai saati öncesinde çıkması ve içeride az sayıda personelin bulunması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.