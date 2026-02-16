Son Mühür/ Merve Turan- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Avrupa ve Türkiye’den gelen üroloji uzmanlarını ağırlayarak bilimsel iş birliğine ev sahipliği yaptı. Ürolojik Cerrahi Derneği (ÜCD) ile Avrupa Üroloji Derneği (EAU) iş birliğinde düzenlenen “ESGURS - RATSUS 2026 Toplantısı”, DEÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

432 ürolog İzmir’de bir araya geldi

Türkiye’de bu ölçekte ilk kez düzenlenen organizasyon yoğun ilgi gördü. Avrupa’dan 197 uzmanın katıldığı toplantıya, 204 kişi fiziksel olarak, 228 kişi ise çevrim içi platform üzerinden katıldı. Toplamda 432 ürolog, iki gün süren bilimsel program kapsamında güncel cerrahi teknikleri değerlendirdi.

Toplantıda yalnızca teorik sunumlar değil, canlı ve yarı canlı ameliyat uygulamaları da yer aldı. Katılımcılar ameliyat süreçlerini adım adım izleyerek uygulamalar üzerine tartışma fırsatı buldu.

Canlı cerrahi oturumlarıyla ileri teknikler paylaşıldı

Bilimsel program kapsamında uluslararası deneyime sahip cerrahlar tarafından gerçekleştirilen 2 penil protez ve 3 üretroplasti operasyonu canlı cerrahi oturumlarıyla eş zamanlı olarak konferans salonuna ve online platformlara aktarıldı.

Bu uygulamalar sayesinde katılımcılar rekonstrüktif üroloji ve androloji alanındaki güncel cerrahi yaklaşımları interaktif bir ortamda takip etti.

Özellikle sertleşme problemleri ve erektil fonksiyon cerrahisine yönelik uygulamalar büyük ilgi görürken, oturumlar Avrupa’dan da eş zamanlı izlendi.

Dünya ürolojisinin önde gelen isimleri katıldı

Toplantıya uluslararası alanda tanınan uzmanlar da katıldı. University College London Hospitals Androloji Başkanı Prof. Dr. David Ralph, EAU Travma Kılavuz Paneli Başkanı Dr. Marjan Waterloos ve Hindistan’daki Kulkarni Uro Surgery Pune (UROKUL) Rekonstrüktif Üroloji Merkezi’nden Dr. Pankaj Joshi programda yer alan isimler arasında bulundu.

Avrupa’dan gelen cerrahlardan DEÜ Hastanesi’ne övgü

Ameliyatları gerçekleştiren Avrupalı ürologlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin modern ameliyathaneleri ve hijyen standartlarından övgüyle söz etti.

Türk hekimlerin profesyonelliğine dikkat çeken uzmanlar, operasyonlarda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“Türkiye’de bu düzeyde bir ilk”

Toplantıya ev sahipliği yapan DEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi, ÜCD ve EAU yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ozan Bozkurt, organizasyonun yaklaşık sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirtti.

Bozkurt, bu kapsamda bir toplantının Türkiye’de ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, canlı cerrahi oturumlarıyla bilgi paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Ürolojide dünyadan geri değiliz”

İki gün süren programın yoğun ve başarılı geçtiğini belirten Bozkurt, bu tür bilimsel etkinliklerin hem üniversite hem de ülke adına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye’nin tıp alanında güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Bozkurt, üroloji alanında kullanılan teşhis, tedavi yöntemleri ve tıbbi teknolojiler açısından uluslararası standartların üzerinde olduklarını düşündüğünü dile getirdi.