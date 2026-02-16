Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka örgütünde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Aydın Kızılkaya’nın partisinden ayrıldığı öğrenildi.
Kızılkaya’nın ismi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Karşıyaka Belediye Meclis toplantısı öncesindeki CHP grup toplantısında gündeme gelmişti. İddiaya göre, Cemil Tugay’a yönelik sözleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Candaş Yeter ile tartışma yaşayan Kızılkaya, sürecin ardından disipline sevk edilmişti.
Edinilen bilgilere göre Kızılkaya, istifa dilekçesini ilçe başkanlığına sundu. Parti kaynakları, istifanın “partiye zarar vermemek” gerekçesiyle gerçekleştiğini belirtirken, Kızılkaya’nın belediye meclisindeki görevine bağımsız üye olarak devam edeceği ifade edildi.