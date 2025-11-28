Bankacılık işlemlerini hızlandıran kartsız para çekme uygulamaları, son dönemde birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırdı. Özellikle QR kodla yapılan para çekme yönteminin yaygınlaşması, kart taşımak istemeyenlerin tercihini bu yönde şekillendiriyor. Ancak işlem kolaylığının arka planında, kullanıcıların çoğunun farkında olmadığı yeni bir maliyet tartışması bulunuyor.

QR kodlu para çekmede limit uygulaması değişkenlik gösterebiliyor

Bankalar, güvenlik gerekçeleri ve ATM’lerdeki nakit yönetimi nedeniyle QR kodla yapılan çekimlerde belirli günlük limitler uyguluyor. Bu limitlerin, birçok bankada kartlı işlem limitlerinden daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bazı bankalar sabit limit belirlerken, bazıları ise müşterinin hesap türüne göre değişiklik yapabiliyor. Limit aşıldığında ise bazı ATM’lerde işlem ücretinin devreye girdiği belirtiliyor.

Farklı banka ATM’sinde işlem ücreti sürprizi yaşanabiliyor

Kullanıcıların çoğunluğu, kartsız para çekmenin ücretsiz olduğunu düşünse de durum her ATM için geçerli değil. Başka bir bankanın ATM’sinden QR kodla para çekildiğinde, işlem tutarına göre komisyon yansıtılabildiği ifade ediliyor. Bu ücret, bankaların güncel tarife politikalarına göre farklılık gösterebiliyor. Uzmanlar, işlem öncesinde ATM ekranında yer alan ücret bilgilendirmelerinin dikkatle okunmasını öneriyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken noktalar

Uzmanlar, kartsız işlem yapan vatandaşların olası kesintilere karşı şu başlıkları gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor:

Her bankanın QR kodlu çekim limiti farklı olduğundan işlem öncesi kontrol edilmeli

Farklı banka ATM’si kullanıldığında komisyon ihtimali göz ardı edilmemeli

ATM ekranında yer alan ücret uyarıları okunmadan onay verilmemeli

İşlem ücretlerinin yer aldığı bankaların internet tarifeleri düzenli olarak takip edilmeli

Ek ücret her bankada yok ancak koşullara bağlı olarak uygulanabiliyor

QR kodla para çekme işleminin çoğu zaman ücretsiz olduğu bilinse de, limit aşımı veya farklı banka ATM’si kullanımı gibi durumlarda ek ücretlendirme yapılabildiği ifade ediliyor. Bu nedenle kullanıcıların hem kendi bankalarının işlem politikalarına hem de kullanacakları ATM’nin şartlarına hâkim olmaları, beklenmeyen masraf riskini ortadan kaldırıyor.