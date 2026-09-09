Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in işgalden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kent genelinde kutlamalar sürüyor. Kutlama kapsamında Konak Atatürk Meydanı’ndaki Hükümet Konağı’nda bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Hükümet Konağı’nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker göndere Türk bayrağı çekti.

9 Eylül törenleri kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen bayrak törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

O an, bir kez daha canlandırıldı

Konak Atatürk Meydanı’na gelen süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandırarak, İzmirlilerin alkışları arasında Türk Bayrağı’nı Hükümet Konağı’nın gönderine çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise törenin ardından Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden Süvari Birlikleri Komutanı’na teşekkür plaketi sundu.

İzmir Fatihi Yüzbaşı Şerafettin

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi. Çalköy'de bulunan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos'ta ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihi "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi.

Taarruz emriyle birlikte İzmir yönüne doğru ilerleyişe geçen Türk ordusu birliklerinin en önünde Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu bulunuyordu. Kolordunun üç öncü süvari tümeni birbiri ile yarış halinde farklı kollardan İzmir'e doğru ilerledi. Şehre ulaşan ilk birlikler 9 Eylül sabahı Kadifekale, Sarıkışla, Karşıyaka, Paket Postanesi ve Hükümet Konağı'nda göndere Türk bayrağını çekip İzmir'in kurtuluşunu ilan etti.

(Yüzbaşı Şerafettin, Şerafettin İzmir)

Hükümet Konağı’nda göndere alay bayrağını Yüzbaşı Şerafettin çekti. "İzmir Fatihi" ilan edilmiş ve Soyadı Kanunu çıktığında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine "İzmir" soyadı verildi.