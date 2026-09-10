Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında 8 Eylül akşamı düzenlenen resmi resepsiyonda, Türk Yıldızları ekibi ile Hükümet Konağı’na temsili olarak bayrak çeken süvarilere plaket takdim edildi. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde coşkuyla tamamlanan resepsiyon öncesinde ise kent gündemine Cemil Tugay’ın Parti değiştireceği iddiaları damga vurdu. Ulusal basında yer alan haberlerde, Tugay'ın üyelik formunu imzaladığı ve 9 Eylül günü AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü ama geçiş gerçekleşmedi. Hasan Çölmekçi, sürecin bu şekilde işlemeyeceğini vurgulayarak asılsız haberleri eleştirdi.

''Böyle bir çalışma var''

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulislerin ilk olmadığını hatırlatan Çölmekçi sözleine, "Cemil Tugay’ın 9 Eylül’de AK Parti’ye geçeceği söylenmişti. Daha öncesinde de AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta geçeceği iddia edilmişti. Öncelikle böyle bir çalışma var… Böyle bir istek de var Cemil Tugay’la ilgili. Görüyoruz ve duyuyoruz bunları… Bunları da normal görüyorum ben. Çünkü 25 yıllık hizmet geçmişinde Türkiye’nin değerlerine değer katmış bir partiye belediye başkanlarından bir ilgi oluyor doğal olarak." şeklinde başladı.

‘’Aydın’’ örneğini verdi

Parti değiştirmede izlenmesi gereken siyasi prosedüre dikkat çeken Çölmekçi, 9 Eylül iddialarının neden gerekçesiz olduğunu "Ama 9 Eylül’de geçecek diye bir şey yoktu zaten, olamaz da… Yok üyelik formu doldurmuş falan… Bu iş böyle olmaz bir kere… Eğer Cemil Tugay AK Parti’ye geçecekse Cumhurbaşkanı’nın ona rozet takması gerekir. Daha önceden biliyorsunuz Aydın Belediye Başkanı'na ve diğerlerine Sayın Cumhurbaşkanımız rozetini taktı. Bu iş de öyle olur yani. Yoksa öyle, 9 Eylül’de akşam 'hadi ben geçiyorum…' diye bir şey olmazdı zaten." sözleriyle açıkladı.