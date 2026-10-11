Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmelerine ve sosyal hayata aktif katılmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurs programlarında yeni dönemi başlattı. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen hobi ve meslek edindirme eğitimleri, ilçe sakinlerine tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, 18 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sınırlı kontenjanla açılan kurslarda eğitimlerin kısa süre içinde başlaması ve Mayıs 2027’ye kadar kesintisiz devam etmesi planlanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek dersler, katılımcıların hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de yeni iş alanlarına adım atmalarına olanak tanıyacak.

Zengin kurs yelkeni ve çocuklara özel atölyeler

Yeni sezonda ilçenin dört bir yanındaki tesislerde farklı alanlara yönelik geniş bir eğitim yelpazesi sunuluyor. Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nde olta balıkçılığından dijital yeniliklere, Nergiz ve Bahçelievler merkezlerinde kuyumculuk tekniklerinden takı tasarımına kadar pek çok branşta sınıf açılacak. Kemal Anadol Mahalle Merkezi’nde cilt bakımı ve kalıcı makyaj; İsmail Cem Kültür Merkezi’nde ise dikiş, el sanatları ve enstrüman eğitimleri verilecek. Celal Yetkin Resim Atölyesi de resim meraklılarını ağırlayacak.

Halk Eğitim Merkezi ortaklığındaki programların yanı sıra belediye bünyesinde de özel eğitimler düzenlenecek. Yalı ve Alaybey merkezlerinde mandala, mozaik ve kumaş boyama atölyeleri kurulurken; 18-36 ay arası küçük çocuklar için motor becerileri geliştirme atölyeleri faaliyete geçecek. Ayrıca Bahçelievler Kurs Merkezi’nde dileyen vatandaşlar için ücretli seramik eğitimi seçeneği de yer alacak.

"Amacımız kent kültürünü ve dayanışmayı büyütmek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda halkın gelişimine destek vermeyi öncelik bildiklerini vurguladı. Ünsal, eğitimin toplumsal bağları güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın sosyoekonomik yaşamda daha güçlü yer almalarını önemsiyoruz. Birlikte üretmenin ve öğrenmenin kent kültürümüze sunduğu katkının bilinciyle hazırladığımız kurslarımıza, kendini geliştirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Başvuru ve iletişim detayları

Kurslara kayıt yaptırmak ve eğitim içerikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ilgili merkezlere doğrudan başvurabilir veya aşağıda yer alan iletişim numaralarından yetkililere ulaşabilir:

Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi, Celal Yetkin Resim Atölyesi ve Yalı Mahalle Merkezi: 0 (232) 336 30 33

İmbatlı Mahalle Merkezi: 0 (232) 366 60 62

Kemal Anadol Mahalle Merkezi: 0 (232) 370 22 11

Nergiz Mahalle Merkezi: 0 (232) 368 88 03

Bahçelievler Kurs Merkezi: 0 (232) 369 27 90

Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi: 0 (232) 362 21 81

İsmail Cem Kültür Merkezi: 0 (232) 361 60 19

Alaybey Kadın Danışma Merkezi: 0 (232) 364 53 10