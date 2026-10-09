TFF 3. Lig 2. Grup’ta pazar günü taraftarı önünde henüz galibiyeti yaşamayan Eskişehir Anadolu’yu ağırlayacak Karşıyaka’da sakatlık sorunu Berat Şahin’i etkiledi.

Teknik direktör Zafer Uysal idaresinde yakaladığı performansını sürdürmek isteyen Yeşil-Kırmızılılar, genç oyuncudan gelen haberle sarsıldı.

İlk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 1923 Afyonkarahisarspor maçının ilk yarısında sakatlanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, mücadelenin ikinci yarısında forma giyemedi.

Yapılan ilk incelemelerde Berat’ın iç yan bağlarında ödem oluştuğu belirlendi.

Sakatlığı sebebiyle bu haftaki kritik maçta kadroda yer alamayacak olan genç futbolcunun sahalara dönüş tarihi ise henüz netleşmedi.

Dönüş süresi MR sonrası netleşecek

Sağlık ekibi, diz bölgesindeki ödem dağıldıktan sonra oyuncunun MR’ını çekecek.

Çekilecek ayrıntılı emarın ardından sakatlığın boyutu ve Berat’ın ne kadar süre takımdan ayrı kalacağı belli olacak.

Kadronun kilit isimlerindendi

Karşıyaka altyapısından yetişen ve son 2.5 sezondur ilk 11’de düzenli olarak forma giyen Berat Şahin, bu sezon çıktığı 6 resmi müsabakanın 5’inde sahaya ilk 11’de yer aldı.

Ligin ilk 4 haftasında maça başlayan genç krampon, sadece geçen haftaki Kepezspor deplasmanında oyuna sonradan girmişti.

İzmir temsilcisi, sezonun ilk haftalarında Berat Şahin’in kuzeni olan yetenekli oyuncu Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe’ye transfer etmişti.