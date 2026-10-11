Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ilçeler arası entegrasyonu artırmak amacıyla ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Çiğli ile Karşıyaka ilçelerini doğrudan birbirine bağlayacak yaklaşık 950 metre uzunluğunda yeni bir yol güzergâhı oluşturuluyor. Bostanlı İtfaiye Grup Amirliği’nin güney kısmında yer alan ve Mavişehir İZBAN İstasyonu’nun kuzey noktasında son bulan 1671 Sokak, yürütülen çalışmalarla Anadolu Caddesi’ne kadar uzatılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki araç trafiğinin önemli ölçüde rahatlatılması ve sürücülere alternatif bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Güzergah üzerine iki yeni köprü inşa edilecek

Hazırlanan proje kapsamında, yeni oluşturulacak yol üzerindeki dere ve kanal geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması adına iki adet tek açıklıklı köprü inşa edilecek. Teknik planlamalara göre köprülerden birinin açıklığı 14 metre, diğerinin açıklığı ise 24 metre olarak tasarlandı. İnşa edilecek köprüler, yeni yolun mevcut transit hatlara eksiksiz biçimde bağlanmasına ve araç geçişlerinin kesintisiz şekilde ilerlemesine olanak tanıyacak.

Bölge trafiğine alternatif çözüm

1671 Sokak’ın Anadolu Caddesi’ne entegre edilmesi, özellikle mesai saatlerinde yoğunlaşan Çiğli-Karşıyaka hattındaki araç yükünü hafifletecek. Ulaşım ağını güçlendirecek bu stratejik hamle sayesinde, iki komşu ilçe arasındaki aktarma süreleri kısalırken ana arterlerdeki sıkışıklıkların önüne geçilmesi planlanıyor. Yetkililer, tamamlandığında bölge içi ulaşımda kritik bir koridor işlevi görecek olan yeni güzergâhtaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydetti.