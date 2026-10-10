Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye ekipleri müzikseverleri yeni sezonda da klasik müziğin seçkin eserleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), yeni sezonun açılışını Max Bruch ve Ludwig van Beethoven’ın eserlerinden oluşan özel bir konserle yapacak.

Bruch ve Beethoven’ın eserleri seslendirilecek

Konser Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Ayrıca konserde klasik müziğin farklı dönemlerinden eserler seslendirilecek. Klarnette Özlem Pınar, viyolonselde Lale Efendiev ve piyanoda Sait Karabulut’un yer alacağı konserde, Max Bruch’un sekiz parçadan oluşan Eight Pieces eseri ile Ludwig van Beethoven’ın Allegro con brio, Adagio ve Tema con Variazioni bölümlerini içeren eseri müzikseverlerle buluşacak. 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sezonun ilk konseri ücretsiz olarak izlenebilecek.

Başkan Ünsal’dan konsere davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Göz bebeğimiz Karşıyaka Oda Orkestramız, kültür ve sanat alanında ilçemize yeni sezonda da değer katmaya devam edecek. Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olmanın gururunu taşıyan KODA, nitelikli sanat üretimiyle kentimizin kültür yaşamına katkı sunuyor. Sanatın herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyor, bu anlayışla sanatseverleri konserlerimizde buluşturuyoruz. Yeni sezonda da birbirinden değerli sanatçılarımızın performanslarıyla müziğin evrensel dilini Karşıyakamızda yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, sezonun ilk konserine bekliyorum” diye konuştu.