Son Mühür- İzmirliler yeni güne parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle merhaba diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve 2. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 11 Ekim Pazar günü kent genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor.

Puslu bir gökyüzü bekleniyor

Sabah saatlerinde özellikle kentin iç ve doğu ilçelerinde yer yer hafif pus etkisini gösterirken, sahil şeridinde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak.

İşte İzmir'in 30 ilçesinde günün beklenen hava koşulları ve sıcaklık değerleri:

Aliağa: Parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisinde kalacak olan ilçede günün en düşük sıcaklığı 13, en yüksek sıcaklığı ise 27 derece hissettirecek.

Balçova: Gün boyunca gökyüzü parçalı ve az bulutlu seyrederken termometrelerin en düşük 15, en yüksek 29 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Bayındır: Sabah saatlerinde puslu ve gün genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar 12 ile 29 derece arasında değişecek.

Bayraklı: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek ilçede sıcaklığın en düşük 15 dereceye düşeceği, gün içinde ise 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Bergama: Güne sabah puslu başlayıp ardından parçalı bulutlu bir havaya teslim olan ilçede günün en düşük değeri 11, en yüksek değeri 28 derece olacak.

Beydağ: Bölgede parçalı bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklığının gün içinde en düşük 11, en yüksek 29 derece olması öngörülüyor.

Bornova: Hava koşullarının parçalı ve az bulutlu olacağı günde termometreler en düşük 14, en yüksek 30 derece seviyesinde seyredecek.

Buca: Az bulutlu ve parçalı bir gökyüzünün eşlik edeceği ilçede günün en düşük sıcaklığı 14, en yüksek sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçülecek.

Çeşme: Açık ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı sahil ilçesinde termometrelerin en düşük 16, en yüksek 26 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Çiğli: Parçalı ve az bulutlu havanın öne çıktığı ilçede gece en düşük sıcaklık 14 derece, gündüz en yüksek sıcaklık 29 derece olacak.

Dikili: Güne parçalı ve az bulutlu bir hava ile devam edecek olan ilçede hava sıcaklığı 13 ile 27 derece arasında seyredecek.

Foça: Gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı günde sıcaklığın en düşük 15, en yüksek 27 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gaziemir: Gün içinde parçalı ve az bulutlu bir havanın gözleneceği bölgede beklenilen en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Güzelbahçe: Güneşli, az bulutlu ve açık bir havanın yaşanacağı ilçede termometreler gün içinde en düşük 15, en yüksek 28 dereceyi kaydedecek.

Karabağlar: Havanın parçalı ve az bulutlu seyretmesi beklenen bölgede en düşük hava sıcaklığı 15, en yüksek hava sıcaklığı 29 derece hissedilecek.

Karaburun: Az bulutlu ve ferah bir havanın etkisinde kalacak ilçede sıcaklıkların en düşük 16 derece, en yüksek 25 derece civarında olması öngörülüyor.

Karşıyaka: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşacak olan ilçede gün içi sıcaklıklar en düşük 15, en yüksek 30 derece aralığında değişecek.

Kemalpaşa: Sabahın ilk saatlerinde puslu, sonrasında parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ilçede derece en düşük 12, en yüksek 29 olacak.

Kınık: Güne puslu başlayıp gün ortasında parçalı bulutlu havaya dönecek bölgede sıcaklığın 11 ile 28 derece arasında olması bekleniyor.

Kiraz: Sabah saatlerindeki pusun ardından parçalı bulutlu havanın süreceği ilçede en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık ise 28 dereceyi bulacak.

Konak: Gün boyunca açık ve az bulutlu bir havanın süreceği merkez ilçede termometreler en düşük 16, en yüksek 30 dereceyi gösterecek.

Menderes: Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı ilçede gece sıcaklığın 13 dereceye kadar inmesi, gündüz ise 29 dereceye ulaşması bekleniyor.

Menemen: Gün geneline parçalı bulutlu bir hava hakim olurken hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Narlıdere: Bölgede az bulutlu ve açık bir hava beklenirken termometre değerleri en düşük 16, en yüksek 28 derece olarak kaydedilecek.

Ödemiş: Sabahın erken saatlerinde puslu, ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu geçecek olan günde sıcaklıklar 12 derece ile 29 derece arasında seyredecek.

Seferihisar: Az bulutlu ve açık bir gökyüzünün eşlik edeceği kıyı ilçesinde sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 28 derece olması tahmin ediliyor.

Selçuk: Açık ve az bulutlu bir havanın yaşanacağı ilçede günün en düşük sıcaklık değeri 14, en yüksek sıcaklık değeri ise 30 derece olacak.

Tire: Güne puslu bir havayla adım atıp ardından parçalı bulutlu gökyüzüne şahit olacak ilçede termometreler 12 ile 29 derece arasını gösterecek.

Torbalı: Parçalı bulutlu bir havanın etkisini göstereceği bölgede günün en düşük sıcaklığı 13 derece, en yüksek sıcaklığı ise 30 derece hissettirecek.

Urla: Açık ve az bulutlu havanın hakim olacağı ilçede havanın gece en düşük 15 derece, gündüz ise en yüksek 27 derece olması bekleniyor.