Son Mühür- Ekim ayı neredeyse ortalanırken İzmirli hala yağmur için her sabah telefonlarına sarılıyor. MGM’den alınan son bilgilere göre İzmirli bugün de hüsrana uğrayacak.

İzmir’de bugün beklenenin aksine hava bir hayli sıcak olacak. Sıcaklıkların 32 dereceyi bulması beklenirken kentte yazdan kalma bir gün yaşanacak. Bir de bunun üzerine pus birçok ilçeye hâkim olacak.

Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapanlar için cumartesi günü İzmir genelinde yağış beklenmiyor. Hava açık ve az bulutlu seyrederken sıcaklıklar ilçelere göre 24 ila 32 derece arasında değişecek. Özellikle Tire’de termometrelerin 32 dereceyi göstermesi bekleniyor.

İLÇE İLÇE CUMARTESİ HAVA DURUMU

İzmir merkez: Açık, 16-28 derece

Aliağa: Az bulutlu, 16-27 derece

Balçova: Az bulutlu, 16-28 derece

Bayındır: Puslu, 13-30 derece

Bayraklı: Puslu, 16-29 derece

Bergama: Puslu, 15-30 derece

Beydağ: Puslu, 12-30 derece

Bornova: Puslu, 17-30 derece

Buca: Puslu, 15-29 derece

Çeşme: Az bulutlu, 15-25 derece

Çiğli: Puslu, 13-28 derece

Dikili: Az bulutlu, 17-25 derece

Foça: Az bulutlu, 16-24 derece

Gaziemir: Puslu, 15-29 derece

Güzelbahçe: Az bulutlu, 17-26 derece

Karabağlar: Puslu, 16-27 derece

Karaburun: Az bulutlu, 17-25 derece

Karşıyaka: Puslu, 15-29 derece

Kemalpaşa: Puslu, 15-30 derece

Menderes: Puslu, 13-30 derece

Menemen: Puslu, 15-29 derece

Narlıdere: Az bulutlu, 18-26 derece

Ödemiş: Puslu, 13-30 derece

Seferihisar: Az bulutlu, 15-28 derece

Selçuk: Puslu, 12-28 derece

Tire: Puslu, 12-32 derece

Torbalı: Puslu, 14-30 derece

Urla: Az bulutlu, 15-28 derece

Peki, yağmur ne zaman geliyor?

İzmir’de pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlı hava ise yeni haftayla birlikte kapıyı çalacak. Pazartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması, salı ve çarşamba günlerinde de devam etmesi tahmin ediliyor.