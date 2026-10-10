Son Mühür- Ekim ayı neredeyse ortalanırken İzmirli hala yağmur için her sabah telefonlarına sarılıyor. MGM’den alınan son bilgilere göre İzmirli bugün de hüsrana uğrayacak.
İzmir’de bugün beklenenin aksine hava bir hayli sıcak olacak. Sıcaklıkların 32 dereceyi bulması beklenirken kentte yazdan kalma bir gün yaşanacak. Bir de bunun üzerine pus birçok ilçeye hâkim olacak.
Cumartesi günü hava nasıl olacak?
Hafta sonu planı yapanlar için cumartesi günü İzmir genelinde yağış beklenmiyor. Hava açık ve az bulutlu seyrederken sıcaklıklar ilçelere göre 24 ila 32 derece arasında değişecek. Özellikle Tire’de termometrelerin 32 dereceyi göstermesi bekleniyor.
İLÇE İLÇE CUMARTESİ HAVA DURUMU
İzmir merkez: Açık, 16-28 derece
Aliağa: Az bulutlu, 16-27 derece
Balçova: Az bulutlu, 16-28 derece
Bayındır: Puslu, 13-30 derece
Bayraklı: Puslu, 16-29 derece
Bergama: Puslu, 15-30 derece
Beydağ: Puslu, 12-30 derece
Bornova: Puslu, 17-30 derece
Buca: Puslu, 15-29 derece
Çeşme: Az bulutlu, 15-25 derece
Çiğli: Puslu, 13-28 derece
Dikili: Az bulutlu, 17-25 derece
Foça: Az bulutlu, 16-24 derece
Gaziemir: Puslu, 15-29 derece
Güzelbahçe: Az bulutlu, 17-26 derece
Karabağlar: Puslu, 16-27 derece
Karaburun: Az bulutlu, 17-25 derece
Karşıyaka: Puslu, 15-29 derece
Kemalpaşa: Puslu, 15-30 derece
Menderes: Puslu, 13-30 derece
Menemen: Puslu, 15-29 derece
Narlıdere: Az bulutlu, 18-26 derece
Ödemiş: Puslu, 13-30 derece
Seferihisar: Az bulutlu, 15-28 derece
Selçuk: Puslu, 12-28 derece
Tire: Puslu, 12-32 derece
Torbalı: Puslu, 14-30 derece
Urla: Az bulutlu, 15-28 derece
Peki, yağmur ne zaman geliyor?
İzmir’de pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlı hava ise yeni haftayla birlikte kapıyı çalacak. Pazartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması, salı ve çarşamba günlerinde de devam etmesi tahmin ediliyor.