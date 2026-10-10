Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Sezonun üçüncü haftasında Karşıyaka Spor Kulübü ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan müsabakada yeşil-kırmızılılar, rakibine 92-82 mağlup oldu. Böylelikle İzmir temsilcisi ikinci mağlubiyetini alırken Kırmızı Ejderhalar 3’te 3 yaptı. Bahçeşehir Koleji, Avrupa maçlarıyla birlikte 5'te 5 yaptı. Avrupa maçından çıkan Bahçeşehir Koleji’nin oyuncuları fiziksel olarak yorgun göründü. Kaf-Kaf, sahada gösterdiği mücadele ve emekle ayakta alkışlandı. Yeşil-kırmızılılarda top kayıpları dikkat çekti. İstanbul'da yaşayan Karşıyakalılar, takımını son topa kadar destekledi.

Karşıyaka’da El-Amin ile Kelly’den 21 sayı

Karşıyaka’da Ishmael El-Amin üstün performansıyla göz kamaştırırken 21 sayıyla takımının skor yükünü taşıdı. Rashard Kelly’nin 21 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı. Yavuz Gültekin 13 sayı ile oynadı. Briante Weber 11 sayı, 5 ribaundla oynadı. Steven Enoch 7 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Kaf-Kaf, önümüzdeki hafta evinde Glint Çayırova Belediyesi ile oynayacak. Müsabaka 16 Ekim Cuma günü saat 19:00'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda seyircisiz sahada oynanacak.

Malachi Flynn 26 sayı

Bahçeşehir Koleji’nde Malachi Flynn 26 sayı, 6 asistle maçın kahramanı oldu. Damien Inglis 13 sayı, 6 ribaundla takımına önemli katkı verdi. Aleksa Avramovic 11 sayıyla mücadele etti. Isiaha Mike 8 sayı, Marcquise Reed ve Tyler Cavanaugh 7 sayı ile oynadı.