Son Mühür- Eskiyen yapı stoğunu deprem yönetmeliğine uygun hale getirmek için hayati önem taşıyan kentsel dönüşüm gerçeği İstanbul Maltepe'de can alan çöken binayla bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP İzmir il yönetiminin proje üretim merkezi gibi çalışan yerel yönetimler uzmanı mimar Erkut Tamay, Maltepe'deki trajediye dikkat çekerek Buca'daki kenntsel dönüşüm çabalarını gündeme taşıdı.

O bahanelere sığınmayın...



“Buca’yı dönüştürürken Bucalıyı Buca’dan koparmayalım. ‘Benim sorumluluğumda değil’ bahanesine sığınmayın” çağrısında bulunan Erkut Tamay,

önceliğin vatandaşların can güvenliği, haklarının korunması ve yaşanabilir mahalleler olması gerektiğini vurguladı.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkut Tamay, Buca'da başta Çaldıran, Seyhan ve Gediz mahalleleri olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde yapı güvenliği incelemelerinin hızlandırılması, risklerin şeffaf biçimde belirlenmesi ve öncelikli müdahale planlarının hazırlanması çağrısında bulundu.

Ortak bir çaba şart...



Kentsel dönüşüm sürecinin tek bir kurumun çabasıyla yürütülemeyeceğini vurgulayan Tamay; bu konuda Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve meslek odalarının koordinelibir çalışmayla güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümün ulaşım, yol, altyapı, yeşil alan, otopark, sosyal donatı ve afet toplanma alanlarının da bütüncül bir planlama kapsamında ele alınması gerektiğine işaret eden Erkut Tamay,

“Buca’da güvenli, adil, şeffaf ve vatandaş odaklı bir kentsel dönüşüm modelini hep birlikte hayata geçirmeliyiz. İnsan hayatını, kamu yararını ve eşit hizmet anlayışını her şeyin üzerinde tutalım. Buca’yı dönüştürürken Bucalıyı Buca’dan koparmayalım. Buca’nın geleceğini bugünden güvence altına alalım.” çağrısında bulundu.

