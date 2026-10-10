Haftanın son gününe gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçeyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Kesintiler hangi ilçelerde, saat kaçta bitecek?

Bayraklı: Osmangazi Mahallesi’nde vana arızası nedeniyle saat 09.35’te başlayan kesintinin 10.35’e kadar sürmesi bekleniyor.

Karşıyaka: Donanmacı Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle saat 09.42 ile 10.42 arasında su kesintisi yaşanıyor.

Konak: Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada ve Lale mahallelerinde bölge sayaç bakımı nedeniyle saat 08.53’te başlayan kesintinin 10.53’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Menemen: Kesik Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle saat 09.53 ile 11.53 arasında su kesintisi uygulanıyor.

Urla: Altıntaş ve Sıra mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle saat 09.47’de başlayan kesintinin 11.47’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Çiğli: Kaklıç ve Sasalı Merkez mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle saat 09.45 ile 11.45 arasında su kesintisi yaşanıyor.

Ödemiş: Bozdağ Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle saat 08.30’da başlayan kesintinin 12.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. Yaklaşık 4 saatlik kesinti, listede yer alan en uzun kesinti olarak öne çıkıyor.