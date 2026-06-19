Son Mühür / Karşıyaka’da uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizi nihayet bitti. 13 Aralık 2027 tarihli sözleşme süresine kadar sürmesi planlanan toplu iş sözleşmesi, yetkili sendika Tüm Bel Sen ve genel merkez ile imza altına alınmak üzere mutabakat sağlandı. Bugüne kadar Tüm Bel Sen, Birlik Yerel Sen ve Tüm Yerel Sen’in adeta güç birliği yaptığı süreç, memur emekçileri için mutlu sona erdi.

Gece gündüz demeden mücadele

Eylemlilikteki kararlılıklarıyla kentte dikkatleri üzerine toplayan Karşıyaka Belediyesi’nde örgütlü Tüm Bel Sen, Birlik Yerel Sen ve Tüm Yerel Sen üyeleri, gece gündüz demeden hukuki çerçevede haklarını almak için mücadelelerini sürdürmüştü. Belediyede örgütlü sendikalar, “Büyük kararlılık ve azim sergileyerek bir arada olmayı birlikte hareket etmenin önemini herkese gösterdik. Birleşince her türlü zorluğun üstesinden gelineceğini de kanıtlamış olduk” mesajı verdi.

Geriye dönük ödemelerin iki etap halinde gerçekleştirileceği, ilk ödemenin 23 Haziran’da, ikinci ödemenin ise 27 Haziran’da yapılmasının planlandığı öğrenildi.