Üniversite kapısından ek yerleştirmeyle girecek adaylar, yatay geçiş yapanlar ve ilk turu kaçıran binlerce genç KYK ek yurt başvurusu takvimini merakla araştırıyor. İlk yerleştirmede hak kazananların kesin kayıt maratonu tamamlanmadan yeni takvim devreye girmiyor. Gözler Ankara'ya çevrildi.

Öğrencilerin barınma telaşı sürerken Bakanlık bürokratları illerdeki boş yatak kapasitelerini tek tek listeliyor. Kesin kayıt yaptırmayanların hakkı düştüğü anda ek kontenjan masası açılacak. Süreç hız kazanıyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK ek yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir takvim henüz duyurulmadı; başvuruların ek yerleştirme sonuçlarının ardından ekim ayının ortasında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz dönem ek yurt müracaatları 15-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Bu yıl da üniversite ek kontenjan yerleştirmelerinin bitmesiyle birlikte sistem yeniden açılacak. Asil listeden hak kazanan adayların 11 Eylül gecesine kadar ilk kayıt ücretini yatırması ve taahhütname vermesi gerekiyor. Boş kalan yataklar tespit edilmeden ek başvuru ekranı açılmıyor. Bekleyiş sürüyor.

Ek kontenjan yurt başvurusunu kimler yapabilir?

Ek yurt yerleştirmelerine ÖSYM ek kontenjanı veya özel yetenek sınavıyla yerleşenler, yatay ve dikey geçiş yapanlar ile lisansüstü öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Kimlerin hangi şartlarla başvuru yapabileceğini gösteren liste şu sırayı takip ediyor:

Öğrenci Grubu Başvuru Durumu Temel Şart Ek Kontenjan Yeni kayıt yaptıranlar ÖSYM ek yerleştirme belgesi Özel Yetenek Sınavı yeni kazananlar Üniversite kayıt onayı Yatay/Dikey Geçiş Üniversite değiştirenler Geçiş ve intibak belgesi Yüksek Lisans/Doktora Lisansüstü eğitim alanlar Güncel enstitü kaydı Artık Yıl ve 2. Üniversite Eğitimini uzatanlar Aktif öğrencilik hali

Hak sahipliği bulunan adayların eğitim durumları YÖKSİS üzerinden anlık sorgulanıyor. Belgesinde pürüz çıkan aday doğrudan liste dışı kalıyor.

e-Devlet ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK ek yurt başvuruları yalnızca turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu" bağlantısıyla yapılıyor.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapan öğrencilerin öncelikle öğrenim bilgilerini teyit etmesi gerekiyor. Okul, fakülte veya sınıf bilgisinde yanlışlık bulunan adaylar işlemini tamamlayamıyor. Hatalı kaydı olan öğrencilerin derhal kendi üniversitelerinin öğrenci işleriyle irtibata geçip YÖKSİS bilgilerini güncelletmesi şart. Bilgilerini doğrulayan gençler, sosyoekonomik durum formunu doldurarak müracaatını onaylıyor. Hata kabul edilmiyor.